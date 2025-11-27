Por el pasillogate AFA sancionó a Verón por 6 meses y a jugadores de Estudiantes

Esto implica que el mandatario Pincha no podrá ejercer su cargo de presidente en el club durante los próximos 6 meses. La pena debería finalizar en mayo de 2026.

Chiqui-Tapia Tapia y Toviggino se tomaron revancha

En segundo lugar, el ente sancionó con 2 fechas de suspensión a todos "los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones".

Para la tranquilidad de los hinchas, la suspensión corre para el próximo torneo oficial por lo que no afecta el corriente Torneo Clausura. Para el duelo vs. Central Córdoba, por cuartos de final, el Pincha tendrá todos los jugadores a disposición.

La sanción menciona a todos: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús. Según indica, infringieron el artículo 12 del Código Disciplinario.

Central 0-1 Estudiantes: el Pincha se rebeló contra la AFA y también en la cancha Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central FOTO NA: @RosarioCentral

El Tribunal le impuso una sanción especial a Santiago Núñez, por ser capitán del equipo. Además de los dos partidos de multa, indica "la prohibición de ejercer la función de capitán" del conjunto platense por 3 meses. El argumento es que resulta una "medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo".

La entidad de AFA también aplicó una multa de 4000 v.e. Son unidades de valor económico, que suelen resolverse con localidades para un partido que Estudiantes juegue de local.

+ de Golazo24