El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Estudiantes LP por el pasillo de espaldas que le realizó a Rosario Central, en el partido de octavos de final del Torneo Clausura. Según consta en el fallo, los apuntados son Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, y los jugadores que recibieron al Canalla en la cancha.
Por el pasillogate AFA sancionó a Verón por 6 meses y a jugadores de Estudiantes
La AFA se toma revancha del pasillo de espaldas. Fueron sancionados todos los futbolistas de Estudiantes que participaron. También Juan Sebastián Verón.
El Boletín número 6797 del Tribunal de Disciplina de la AFA, que vio la luz este jueves por la tarde, resolvió aplicar duras sanciones contra el club platense por el "pasillogate". La incisiva decisión que había tomado Estudiantes de La Plata con Rosario Central, tras conocerse que el Canalla se adjudicó una copa que nunca estuvo en juego, levantó revuelo en todo el mundo del fútbol.
El pasillo de espaldas de los futbolistas del equipo de Eduardo Domínguez no era una expresión de malestar entre jugadores de uno y otro equipo. Era una postura desafiante hacia el status quo. Ya ni siquiera era Juan Sebastián Verón vs. Chiqui Tapia o Pablo Toviggino; el pasillo de espaldas fue la canalización de una bronca y desazón acumulada en el hincha argentino, que observa cómo maniobras poco transparentes definen el futuro de su fútbol.
Fue una afrenta a la AFA. Y la AFA se tomó revancha.
Tribunal de Disciplina de AFA: Verón, jugadores y capitán fueron castigados
El Tribunal de Disciplina resolvió sancionar, en primer lugar, a Verón. El presidente fue castigado con una suspensión de 6 meses "para toda actividad relacionada con el fútbol", por haber infringido el artículo 12 del Código Disciplinario.
Esto implica que el mandatario Pincha no podrá ejercer su cargo de presidente en el club durante los próximos 6 meses. La pena debería finalizar en mayo de 2026.
En segundo lugar, el ente sancionó con 2 fechas de suspensión a todos "los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones".
Para la tranquilidad de los hinchas, la suspensión corre para el próximo torneo oficial por lo que no afecta el corriente Torneo Clausura. Para el duelo vs. Central Córdoba, por cuartos de final, el Pincha tendrá todos los jugadores a disposición.
La sanción menciona a todos: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús. Según indica, infringieron el artículo 12 del Código Disciplinario.
El Tribunal le impuso una sanción especial a Santiago Núñez, por ser capitán del equipo. Además de los dos partidos de multa, indica "la prohibición de ejercer la función de capitán" del conjunto platense por 3 meses. El argumento es que resulta una "medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo".
La entidad de AFA también aplicó una multa de 4000 v.e. Son unidades de valor económico, que suelen resolverse con localidades para un partido que Estudiantes juegue de local.