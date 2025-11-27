Crédito hipotecario: El dato incómodo sobre el sueldo que ningún banco quiere destacar

Crédito hipotecario y sueldo: ¿qué exige cada banco para un préstamo de USD 100.000?

El estudio revela una radiografía completa de los requisitos actuales. Y los contrastes son contundentes.

Banco de Córdoba: ¿cómo impacta la tasa en el crédito hipotecario y el sueldo?

Con una relación cuota-ingreso del 25% y una tasa que va del 8,9% al 9,9%, el ingreso mínimo por cada USD 10.000 es de $518.117. Para un crédito de USD 100.000, la familia necesita demostrar $5.181.170 por mes.

La cuota estimada por cada USD 10.000 es de $129.529.

Banco de Neuquén: ¿es realmente el crédito hipotecario más accesible?

El Banco de Neuquén fija una relación cuota-ingreso del 30% y tasas que oscilan entre 3,5% y 9,5%, según el tipo de cliente. El resultado termina siendo que el ingreso mínimo por cada USD 10.000 es de $280.314, el más bajo entre los bancos públicos provinciales.

Para un préstamo de USD 100.000, alcanza con $2.803.140.

La cuota es de $84.094 por cada USD 10.000.

Banco de Corrientes: crédito hipotecario y sueldo exigido

Con una tasa fija del 5% y una relación cuota-ingreso del 25%, se requieren $382.774 por cada USD 10.000.

Eso implica que un préstamo de USD 100.000 demanda $3.827.740.

La cuota asciende a $95.694 por cada USD 10.000.

Banco de Rosario: ¿cuánto sube el sueldo requerido?

El Banco de Rosario ofrece una tasa del 5,1% con la misma relación cuota-ingreso del 25%. El ingreso mínimo por USD 10.000 es de $385.986, por lo que un crédito de USD 100.000 exige $3.859.860.

La cuota es de $96.496.

Grupo Petersen: Por qué el crédito hipotecario requiere sueldos tan altos?

Los bancos del Grupo Petersen (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz) aplican tasas del 9,9% al 12,3% y una relación cuota-sueldo del 30%.

El ingreso mínimo es de $555.875 cada USD 10.000; multiplicado por diez, equivale a $5.558.750 para un crédito de USD 100.000.

La cuota asciende a $138.969.

Bancos ofrecen créditos hipotecarios con cuotas iniciales muy dispares: Cuál conviene más

Banco de Chubut: El crédito hipotecario más restrictivo en términos de sueldo

Con una tasa del 10% y una relación cuota-ingreso del 30%, el ingreso mínimo por USD 10.000 trepa a $623.271.

Para un préstamo de USD 100.000, la familia deberá acreditar $6.232.710.

La cuota llega a $155.818.

Banco Nación: Crédito hipotecario y sueldo necesario

El principal banco público establece tasas del 6% para clientes y del 12% para no clientes, con una relación cuota-ingreso del 25%.

Se requieren $347.739 por cada USD 10.000, lo que lleva a un ingreso de $3.477.390 para un crédito de USD 100.000.

La cuota es de $86.935.

Banco Provincia: ¿Por qué pide el sueldo más alto?

A diferencia de casi todas las entidades, su línea no está ajustada por UVA y opera con una tasa del 42,7%, la más elevada del informe. La relación cuota-ingreso admite hasta el 40%.

Sin embargo, el ingreso mínimo por cada USD 10.000 es de $1.289.585.

Eso implica que para un crédito de USD 100.000 una familia necesitará ganar $12.895.850 mensuales.

La cuota por cada USD 10.000 es de $515.834.

Banco Hipotecario: crédito hipotecario y sueldo requerido

Con una tasa del 13,9% y una relación cuota-ingreso del 20%, el ingreso mínimo asciende a $960.646 por cada USD 10.000.

Para un préstamo de USD 100.000 se piden $9.606.460.

La cuota es de $192.129.

ICBC: ¿Dónde queda su crédito hipotecario en la escala de sueldos?

El banco exige tasas del 11% al 12% y una relación cuota-ingreso del 25%. El ingreso mínimo por USD 10.000 es de $598.669.

Eso significa que para USD 100.000 se necesitan $5.986.690.

La cuota es de $149.667.

Crédito hipotecario y sueldo: ¿qué muestran las diferencias entre bancos?

El relevamiento evidencia que la “relación cuota-ingreso” es la variable que más influye. Cuanto más baja es la proporción permitida, mayor deberá ser el sueldo para poder calificar. Las tasas también modifican drásticamente el costo mensual, y por lo tanto, el nivel de ingresos exigido.

En el extremo más accesible aparecen Banco de Neuquén y Banco Nación, mientras que en el extremo más exigente se ubican Banco Provincia y Banco Hipotecario, donde las condiciones dejan afuera a la mayoría de los hogares argentinos.

sigue siendo, para millones de familias, la barrera más difícil de atravesar.

