AFA: El apoyo de Deportivo Morón a Chiqui Tapia a pesar de lo que pasó con su DT

Ahora hay que ver lo que hará el entrenador riotercerense que había confirmado su continuidad en el “Gallito”, pero luego de esta soltada de mano veremos si Walter Otta continua al mando de Deportivo Morón, algo que ya muchos dan por hecho, que no continuará luego de esta situación.

Por el momento el entrenador del “Gallito” acaba de contraer matrimonio y no hizo declaraciones públicas sobre que hará, seguramente se irá de luna de miel, se tomará vacaciones y luego decidirá.

El famoso comunicado del “Copie y pegue”

En la tarde del miércoles distintos clubes comenzaron a publicar comunicados en apoyo a AFA, y Claudio Tapia. Llegada la noche ya eran cientos de clubes de todo el país sacando el mismo comunicado. Lo que llamó la atención es que eran todos iguales, algunos cambiaron una que otra palabra, pero nada más, parecía un copie y pegue más que otra cosa.

Evidentemente se trató de una bajada de línea para todos los clubes, y ya imaginan desde donde vino, ahora la pregunta es ¿No podían cambiarle algo a la nota para no ser tan obvios? Es increíble que más de un centenar de clubes sacaron la misma nota, idéntica, algo inadmisible, ya no se molestan ni en disimular.

Todo esto está matando al fútbol argentino, por eso benditos sean los Talleres, los River, los Estudiantes, los Independiente, porque se le plantaron a AFA por toda esta paparruchada de conducción, porque la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino es un verdadero chiste y una vergüenza mundial para el fútbol argentino.

