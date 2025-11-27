Las cosas que se viven en el fútbol argentino son increíbles, increíble como la Fake News que salió sobre Walter Otta, DT de Deportivo Morón, donde supuestamente criticaba a la dirigencia de AFA, increíble como la sanción que recibió el DT a pesar que el medio que lo publicó se retractó diciendo que nunca habló con el DT, y finalmente increíble como a pesar de esto el Deportivo Morón saca un comunicado apoyando a Claudio Chiqui Tapia.
COSA DE LOCOS
AFA: El apoyo de Deportivo Morón a Chiqui Tapia a pesar de lo que pasó con su DT
Deportivo Morón, quien sufriera injustamente la sanción de su DT por una Fake News, acaba apoyar públicamente a Claudio Chiqui Tapia y toda AFA.
Deportivo Morón apoya a AFA a pesar de la sanción de su DT
Luego del partido de ida por las semifinales del reducido en el que Morón le ganó 1 a 0 a Deportivo Madryn salieron unas supuestas declaraciones de Walter Otta (DT del “Gallito”) donde criticaba a la cúpula de AFA.
Visto esto AFA lo sancionó por 30 días, entonces el entrenador nacido en Río Tercero no pudo dirigir el partido de vuelta, donde su equipo cayó por 1 a 0 y fue eliminado por la ventaja deportiva de los sureños.
El club sacó un comunicado diciendo que el DT no había hecho esas declaraciones, inclusive presentaron pruebas, luego de esto el medio que lo publicó aceptó que era un Fake News y que las declaraciones del DT no habían existido, ¿Qué hizo AFA? Nada, ni siquiera le levantó la sanción, y más lejos estuvo de pedir disculpas, algo increíble.
Pero lo peor vino después. Ayer luego de la catarata de comunicados de equipos desde la 5º División hasta la 1º, se esperaba que tras lo sucedido Deportivo Morón se llame a silencio, pero increíblemente sacó el famoso comunicado del “copie y pegue” (son todos iguales y parece que alguien dio la orden, mandó un modelo y lo publicaron todos) en apoyo a Claudio Tapia y toda AFA.
Ahora hay que ver lo que hará el entrenador riotercerense que había confirmado su continuidad en el “Gallito”, pero luego de esta soltada de mano veremos si Walter Otta continua al mando de Deportivo Morón, algo que ya muchos dan por hecho, que no continuará luego de esta situación.
Por el momento el entrenador del “Gallito” acaba de contraer matrimonio y no hizo declaraciones públicas sobre que hará, seguramente se irá de luna de miel, se tomará vacaciones y luego decidirá.
El famoso comunicado del “Copie y pegue”
En la tarde del miércoles distintos clubes comenzaron a publicar comunicados en apoyo a AFA, y Claudio Tapia. Llegada la noche ya eran cientos de clubes de todo el país sacando el mismo comunicado. Lo que llamó la atención es que eran todos iguales, algunos cambiaron una que otra palabra, pero nada más, parecía un copie y pegue más que otra cosa.
Evidentemente se trató de una bajada de línea para todos los clubes, y ya imaginan desde donde vino, ahora la pregunta es ¿No podían cambiarle algo a la nota para no ser tan obvios? Es increíble que más de un centenar de clubes sacaron la misma nota, idéntica, algo inadmisible, ya no se molestan ni en disimular.
Todo esto está matando al fútbol argentino, por eso benditos sean los Talleres, los River, los Estudiantes, los Independiente, porque se le plantaron a AFA por toda esta paparruchada de conducción, porque la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino es un verdadero chiste y una vergüenza mundial para el fútbol argentino.
