Recorte a lo Javier Milei: Cuánto dinero ahorraría River en salarios anuales

Diversas informaciones coinciden en que todos estos jugadores dejarían el club una vez finalizado el año.

Además, otros futbolistas podrían buscar una salida, como Paulo Díaz —quien no fue convocado por Marcelo Gallardo en las últimas dos fechas— y Facundo Colidio.

River depende de Boca o Argentinos Juniors

Está claro que 2025 fue un mal año para River Plate. Basta repasar los resultados para dimensionarlo:

Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres.7

Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense, también desde los penales.

Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes.

Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Copa Libertadores.

Eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina.

Eliminado en octavos del Torneo Clausura por Racing.

Finalizó cuarto en la tabla anual.

Como consecuencia de todos estos traspiés, el club de Núñez ya no depende de sí mismo para clasificarse al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

El hecho de haber finalizado cuarto en la tabla anual y quedar afuera del Clausura ante Racing dejó al equipo de Marcelo Gallardo obligado a mirar otros resultados: en concreto, lo que suceda con Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Ambos se enfrentarán en los cuartos de final el domingo 30 de noviembre a las 18:30.

Con las eliminaciones de Rosario Central y Lanús, solo Boca o Argentinos pueden liberar el cupo que permitiría que River juegue la Libertadores.

Si ninguno de ellos logra el resultado que River necesita, el Millonario disputará la Copa Sudamericana 2026.

