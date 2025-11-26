Entre Armani y la pared, River debe proyectar un futuro y Ledesma no piensa esperar

Gallardo sigue un año más y Di Carlo marcó la cancha: "Nadie tiene las llaves del club" El Muñeco, en deuda FOTO NA: Damian Dopacio

No solo no ganó ninguno, sino que tampoco le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Fue un año malo y el hincha quiere respuestas. Dentro de la euforia por revertir la situación, necesita cambios. Modificaciones. Variantes. Giros de timón. En esas maniobras está las de darle vía libre a futbolistas que no estuvieron a la altura. Los héroes de Madrid, aquellos que triunfaron en la Libertadores 2018 ante Boca, son el grupo principal de apuntados: Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez.

Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, también de ese pelotón, zafan en el examen. Y Franco Armani está en el limbo.

Franco Armani y su 2025 en River: la certeza entre las dudas

Es lógico que el hincha quiera cambios drásticos y urgentes, y en ese frenesí se lleve por delante al arquero Millonario. Pero lo cierto es que el arquero Millonario ha sido de los niveles más regulares de este River a lo largo de 2025. Con errores identificables, pero manteniendo en muchos partidos a un equipo vulnerable, caído, con poca resistencia.

Si hasta se hizo héroe en los penales ante Libertad, en los octavos de final de la Copa Libertadores, para darle el pase a cuartos al Millonario. También fue héroe en los penales con Talleres, unos meses antes y por la Supercopa Internacional, pero no alcanzó porque sus compañeros fallaron sus chances.

image El equipo entero felicita al arquero, tras su destacada actuación en los penales vs. Libertad FOTO: DAMIAN DOPACIO /NA.

Pero además, pensando en una futura renovación del plantel, es importante mantener pilares, columnas que acompañen el recambio y sostengan el paso de mando.

El problema de River no está, sin embargo, en los deseos volátiles de los hinchas. Está en la proyección a futuro de un Armani que cumplirá 40 años y cuya tela para cortar como guardameta del club es cada vez más pequeña. Y, detrás suyo, el que pide pista es Jeremías Ledesma.

Ledesma, el refuerzo que no encontró lugar

Proveniente del Cádiz de España, Ledesma llegó a Núñez en julio de 2024, con Demichelis como entrenador, en busca de ser una alternativa sólida en el arco riverplatense en tiempos en que Armani no daba tantas garantías como ahora.

Su devenir no fue el esperado. Apenas disputó un puñado de partidos, entre ellos algunos amistosos, y las buenas actuaciones de Armani no le dieron espacio. Nada indica, por ahora, que aumente la consideración de Gallardo en él. "Si Ledesma es paciente y aguanta un año más, arranca en 2027 como titular", aseguró Gustavo Yarroch, periodista de ESPN.

image Ledesma surgió en Rosario Central y llegó a River proveniente del Cádiz español

Desde su entorno deslizaron que le buscarán salida pronto y ya barajan alternativas, a pesar de que su contrato con la institución es hasta 2028.

Dos millones y medio de dólares son los que desembolsó la dirigencia de Jorge Brito para traerlo. Por ahora, Jeremías nunca tuvo lugar.

River (Gallardo) se para sobre una disyuntiva difícil. La figura de Armani para el grupo es importante, sumado a las actuaciones que le validan continuar al frente. Sin embargo, mantener al Campeón del Mundo en el arco sin proyectar a futuro y pensar en una renovación también sería un error de estrategia.

