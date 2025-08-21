River venció a Libertad en los penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate 1 a 1 en los 90´regulares, el Millonario logró imponerse desde los 12 pasos gracias a Franco Armani, que atajó el último disparo.
River 1 - Libertad 1: Armani fue héroe en los penales, en una noche negra para el Millonario
Tras el empate en los 90´, River y Libertad definieron la serie en los penales. El Millonario sufrió el partido tras la expulsión de Galoppo, pero aguantó y tuvo premio. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
23:36
FALLÓ LIBERTAD: Armani le tapa el tiro a Benítez
-
23:35
GOL DE RIVER: Martínez Quarta tira esquinado
-
23:33
FALLÓ LIBERTAD: Caballero la tira afuera
-
23:34
FALLÓ RIVER: Silva le ataja el disparo al Huevo Acuña
-
23:33
GOL DE LIBERTAD: Viera patea fuerte y Armani se queda parado en el medio
-
23:31
GOL DE RIVER: Borja abre el pie y el palo lo ayuda
-
23:30
FALLÓ LIBERTAD: Recalde estrella el tiro en el palo
-
23:27
GOL DE RIVER: Nacho Fernández cruza el disparo y convierte
-
23:24
Final del partido y hay penales: tras el 0 a 0 en la ida y el 1 a 1 en la vuelta, todo se define desde los 12 pasos
-
23:09
VIDEO: ¡Guantazo salvador de Armani! El arquero se estiró y evitó el gol de Libertad
-
23:09
Gallardo apuesta por Nacho Fernández: es el único creativo de River que queda en cancha
-
23:05
El Millonario está totalmente descompuesto a nivel colectivo y hace lo que puede
-
22:49
El Millonario sufre su peor momento en todo el partido y aguanta como puede los embates de Libertad
-
22:43
Gallardo reacomoda: afuera Juanfer Quintero para que ingrese Galarza
-
22:38
TARJETA ROJA en River: Giuliano Galoppo ve la segunda amarilla y se va expulsado
-
22:36
Comienza el 2T
-
22:26
Final del 1T
-
22:10
¡Gol de Libertad! VIDEO: Rojas cumple con la ley del ex y metió el cabezazo
-
22:09
Libertad abandona el repliegue y va en busca del empate: es lo mejor que le puede pasar a River
-
21:59
¡Gol de River! VIDEO: Driussi estuvo atento para capturar el rebote y pone el 1 a 0
-
21:56
La posición de Juanfer Quintero, clave para el Millonario
-
21:49
VIDEO: ¡Salvada providencial de Martínez Quarta! River domina, pero hasta ahora la más clara la tuvo Libertad, que estuvo a punto de abrir el marcador
-
21:40
Dominio absoluto del Millonario en el primer cuarto de hora, pero no da garantías en el fondo
-
21:38
El plan de River para romper el cerrojo de Libertad está muy claro
-
21:29
Comienza el partido
-
17:51
La apuesta de Marcelo Gallardo con los dos experimentados en el 11 titular
-
17:18
El soplo de aire fresco que tuvo River en su último partido y será vital para hoy
-
17:04
Equipos confirmados en River y Libertad
River sacó un triunfazo en el Monumental. Uno sufrido, inesperado por cómo se dio el trámite, y en una instancia con la que no se llevaba bien desde hace rato: los penales.
El Millonario tuvo que aguantar casi todo el segundo tiempo con diez jugadores tras la expulsión de Giuliano Galoppo al minuto 54´. Si para ese momento ya se encontraba en un bache, la salida de Galoppo fue un mazazo. Uno del que no se pudo recuperar y que lo obligó a reconfigurar todo el equipo.
Hubo un antes y un después a partir de ese momento. Hasta entonces, River y Libertad igualaban 1 a 1 en un duelo parejo. El equipo de Marcelo Gallardo había abierto el marcador al minuto 29´ en los pies de Sebastián Driussi. Con el tanto, el conjunto argentino tenía premio a la búsqueda constante que llevó adelante desde el primer momento.
El Millonario salió a dominar el encuentro y someter a su rival. Volcado enteramente en ataque, disponiendo una línea de 3 en el fondo para soltar a Montiel y Acuña como carrileros, el plan era romper una postura defensiva de Libertad muy compacta y replegada.
Con Juanfer Quintero sin ataduras para moverse por toda la cancha, lograba encadenar secuencias de pases con fluidez. Sin embargo, en defensa no daba garantías. No solo por la floja tarea de los dos centrales, Martínez Quarta y Paulo Díaz, sino por el desbalanceado mediocampo que había puesto Gallardo: Enzo Pérez de volante central y Galoppo y Nacho Fernández como volantes internos.
Ni Galoppo ni Nacho son perfiles que contemplen tareas de recuperación, coberturas defensivas o retrocesos, por lo que Enzo Pérez quedaba muy solo y no podía sostener las transiciones de Libertad.
Al minuto 43´, Robert Rojas (ex River) puso el empate de cabeza y materializó todas las falencias del Millonario.
El segundo tiempo, lejos de mejorar el panorama, se transformó en una verdadera pesadilla. Empezó mejor el conjunto visitante, y a los 54´ocurrió la expulsión de Galoppo. River se desmembró por completo. En una decisión cuestionable, Gallardo sacó al cerebro creativo, Juanfer Quintero, para poner un volante de mayor despliegue físico como lo es Galarza.
Al rato sacó a Driussi para meter a Borja, y faltando 10 minutos reemplazó a Colidio por Subiabre. Fue un tiro en el pie: el DT iba agotando los cartuchos que tenía en materia de inventiva, sociedad y posibilidades de aguantar el resultado con la pelota sabiendo que tenía un jugador menos.
Las limitaciones de Libertad mantuvieron a River con vida. No fue capaz de aprovechar el hombre de más y generar situaciones claras de gol, salvo alguna aislada que lo tuvo a Armani dando grandes respuestas.
Llegaron los 90´y todo terminó igualado, por lo que se debió definir desde los 12 pasos. Una instancia con la que el elenco de Núñez no se llevaba bien desde hace rato. En 2025, arrastraba dos definiciones por penales traumáticas: la final de la Supercopa Internacional contra Talleres, y la semifinal ante Platense en el Torneo Apertura.
Pero apareció el héroe más esperado. Y quebró una racha de ocho tandas de penales en las que había perdido. Franco Armani, un arquero no se caracteriza por ser una garantía en los 12 pasos, atajó el último disparo de Libertad y le dio la clasificación a River.
En cuartos de final lo espera quien es, quizás, el rival más difícil de todo el certamen: el dificilísimo Palmeiras.
