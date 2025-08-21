River 1 - Libertad 1: Armani fue héroe en los penales, en una noche negra para el Millonario

River venció a Libertad en los penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el empate 1 a 1 en los 90´regulares, el Millonario logró imponerse desde los 12 pasos gracias a Franco Armani, que atajó el último disparo.

River sacó un triunfazo en el Monumental. Uno sufrido, inesperado por cómo se dio el trámite, y en una instancia con la que no se llevaba bien desde hace rato: los penales.

El Millonario tuvo que aguantar casi todo el segundo tiempo con diez jugadores tras la expulsión de Giuliano Galoppo al minuto 54´. Si para ese momento ya se encontraba en un bache, la salida de Galoppo fue un mazazo. Uno del que no se pudo recuperar y que lo obligó a reconfigurar todo el equipo.

Hubo un antes y un después a partir de ese momento. Hasta entonces, River y Libertad igualaban 1 a 1 en un duelo parejo. El equipo de Marcelo Gallardo había abierto el marcador al minuto 29´ en los pies de Sebastián Driussi. Con el tanto, el conjunto argentino tenía premio a la búsqueda constante que llevó adelante desde el primer momento.

El Millonario salió a dominar el encuentro y someter a su rival. Volcado enteramente en ataque, disponiendo una línea de 3 en el fondo para soltar a Montiel y Acuña como carrileros, el plan era romper una postura defensiva de Libertad muy compacta y replegada.

Con Juanfer Quintero sin ataduras para moverse por toda la cancha, lograba encadenar secuencias de pases con fluidez. Sin embargo, en defensa no daba garantías. No solo por la floja tarea de los dos centrales, Martínez Quarta y Paulo Díaz, sino por el desbalanceado mediocampo que había puesto Gallardo: Enzo Pérez de volante central y Galoppo y Nacho Fernández como volantes internos.

Ni Galoppo ni Nacho son perfiles que contemplen tareas de recuperación, coberturas defensivas o retrocesos, por lo que Enzo Pérez quedaba muy solo y no podía sostener las transiciones de Libertad.

Al minuto 43´, Robert Rojas (ex River) puso el empate de cabeza y materializó todas las falencias del Millonario.

El segundo tiempo, lejos de mejorar el panorama, se transformó en una verdadera pesadilla. Empezó mejor el conjunto visitante, y a los 54´ocurrió la expulsión de Galoppo. River se desmembró por completo. En una decisión cuestionable, Gallardo sacó al cerebro creativo, Juanfer Quintero, para poner un volante de mayor despliegue físico como lo es Galarza.

Al rato sacó a Driussi para meter a Borja, y faltando 10 minutos reemplazó a Colidio por Subiabre. Fue un tiro en el pie: el DT iba agotando los cartuchos que tenía en materia de inventiva, sociedad y posibilidades de aguantar el resultado con la pelota sabiendo que tenía un jugador menos.

Las limitaciones de Libertad mantuvieron a River con vida. No fue capaz de aprovechar el hombre de más y generar situaciones claras de gol, salvo alguna aislada que lo tuvo a Armani dando grandes respuestas.

Llegaron los 90´y todo terminó igualado, por lo que se debió definir desde los 12 pasos. Una instancia con la que el elenco de Núñez no se llevaba bien desde hace rato. En 2025, arrastraba dos definiciones por penales traumáticas: la final de la Supercopa Internacional contra Talleres, y la semifinal ante Platense en el Torneo Apertura.

Pero apareció el héroe más esperado. Y quebró una racha de ocho tandas de penales en las que había perdido. Franco Armani, un arquero no se caracteriza por ser una garantía en los 12 pasos, atajó el último disparo de Libertad y le dio la clasificación a River.

En cuartos de final lo espera quien es, quizás, el rival más difícil de todo el certamen: el dificilísimo Palmeiras.

Resumen del partido

Live Blog Post FALLÓ LIBERTAD: Armani le tapa el tiro a Benítez

Live Blog Post GOL DE RIVER: Martínez Quarta tira esquinado

Live Blog Post FALLÓ LIBERTAD: Caballero la tira afuera

Live Blog Post FALLÓ RIVER: Silva le ataja el disparo al Huevo Acuña

Live Blog Post GOL DE LIBERTAD: Viera patea fuerte y Armani se queda parado en el medio

Live Blog Post GOL DE RIVER: Borja abre el pie y el palo lo ayuda

Live Blog Post FALLÓ LIBERTAD: Recalde estrella el tiro en el palo

Live Blog Post GOL DE RIVER: Nacho Fernández cruza el disparo y convierte

Live Blog Post Final del partido y hay penales: tras el 0 a 0 en la ida y el 1 a 1 en la vuelta, todo se define desde los 12 pasos

Live Blog Post VIDEO: ¡Guantazo salvador de Armani! El arquero se estiró y evitó el gol de Libertad Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958716061055844860&partner=&hide_thread=false ¡¡MANOTAZO SALVADOR DE ARMANI A LOS 44'ST!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CbvEMqaWU3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Gallardo apuesta por Nacho Fernández: es el único creativo de River que queda en cancha

Live Blog Post El Millonario está totalmente descompuesto a nivel colectivo y hace lo que puede

Live Blog Post El Millonario sufre su peor momento en todo el partido y aguanta como puede los embates de Libertad

Live Blog Post Gallardo reacomoda: afuera Juanfer Quintero para que ingrese Galarza

Live Blog Post TARJETA ROJA en River: Giuliano Galoppo ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Gol de Libertad! VIDEO: Rojas cumple con la ley del ex y metió el cabezazo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958699318493262093&partner=&hide_thread=false ¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE ROBERT ROJAS PARA EL 1-1 DE LIBERTAD ANTE RIVER!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a9NXbruNnx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Libertad abandona el repliegue y va en busca del empate: es lo mejor que le puede pasar a River

Live Blog Post ¡Gol de River! VIDEO: Driussi estuvo atento para capturar el rebote y pone el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958695943118692779&partner=&hide_thread=false ¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!! Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post La posición de Juanfer Quintero, clave para el Millonario El colombiano juega suelto, sin posición fija y se mueve libre por todo el campo. Cuando se tira atrás tiene toda la cancha de frente para sacar pases largos y estirar o abrir la defensa de Libertad, aprovechando los espacios que el conjunto paraguayo deja.

Live Blog Post VIDEO: ¡Salvada providencial de Martínez Quarta! River domina, pero hasta ahora la más clara la tuvo Libertad, que estuvo a punto de abrir el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958691790850003302&partner=&hide_thread=false ¡GRAN SALVADA DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EVITAR EL 1-0 DE LIBERTAD!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iPBuEcW6zv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Dominio absoluto del Millonario en el primer cuarto de hora, pero no da garantías en el fondo Hace bien las cosas por ahora el equipo argentino cuando tiene la pelota. Sin embargo, Libertad tuvo algunos acercamientos peligrosos contra el arco de Armani.

Live Blog Post El plan de River para romper el cerrojo de Libertad está muy claro El Millonario arma una línea de 3 en el fondo, con Enzo incrustándose entre los centrales, para que Acuña y Montiel se proyecten como carrileros. Así le dan amplitud y profundidad al equipo, con el objetivo de abrirlas líneas cerradas del conjunto paraguayo.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post La apuesta de Marcelo Gallardo con los dos experimentados en el 11 titular El entrenador se decidió por Nacho Fernández y Juanfer Quintero en el equipo titular. Dos perfiles con cierta similitud pero que, para el Muñeco, pueden convivir. En el partido de ida ante Libertad, ambos ingresaron en el complemento y le hicieron muy bien al funcionamiento colectivo.

Live Blog Post El soplo de aire fresco que tuvo River en su último partido y será vital para hoy El Millonario llega al encuentro ante Libertad tras ganar en el último partido ante Godoy Cruz, por el Torneo Clausura. Venció al Tomba por 4 a 2, en lo que fue una verdadera revancha de la sequía que atraviesa hace varios meses. Si el gol es una encrucijada que se le presenta desde hace rato, contra el conjunto mendocino respiró hondo. Driussi y Galoppo fueron los autores, con un doblete cada uno. Fueron buenas noticias para el equipo.