River y Libertad, frente a frente por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Desde las 21:30 horas y con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Siete días atrás, en la ida disputada en el estadio La Huerta, igualaron sin goles. Hermetismo por el once que pondrá Marcelo Gallardo esta noche.
COPA LIBERTADORES
River vs. Libertad: la sorpresiva formación que pondría Gallardo
River Plate recibe este jueves 21:30 horas a Libertad por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Gallardo sorprendería con el 11...
Habrá cambios respecto a los 11 que empataron 0-0 ante el Gumarelo en Paraguay. En la lista de convocados destacó la reaparición de Lucas Martínez Quarta, recuperado del esguince en la rodilla, no así Maximiliano Salas, con la misma lesión y un período muy similar de recuperación, pero aún con dolores.
El ex Fiorentina podría reaparecer entre los titulares. Pelea el lugar con Sebastián Boselli, quien no convenció al Muñeco con sus recientes rendimientos.
También se habla de una sorpresa: Nacho Fernández podría ganarse un lugar. Su buen ingreso desde el banco de suplentes en el duelo de ida ante el conjunto de Sergio Aquino podría catapultarlo a la titularidad.
Matías Galarza Fonda pica en punta para integrar la formación inicial también. Otro movimiento sorpresivo de Gallardo ya que el ex Talleres de Córdoba aún no demostró un gran nivel, y, además, River tiene muy poblada esa zona con otros futbolistas.
Otra variante sería el ingreso de Sebastián Driussi por Miguel Ángel Borja, muy resistido por la gente y cruzado con el gol.
La probable formación de River ante Libertad
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Cuándo y a qué hora juega River vs. Libertad
Tras la igualdad sin goles en la ida en Paraguay, el partido entre River y Libertad, correspondiente al duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el jueves 21 de agosto desde las 21.30 horas, en el Estadio Monumental.
Dónde puede verse el partido entre River y Libertad
El encuentro será sintonizarse a través de las pantallas de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.
Contra quién juega el vencedor de River vs. Libertad
El equipo que logre la clasificación enfrentará Palmeiras de Brasil, virtualmente metido en 4tos. de final luego de haber goleado por 4 a 0 a Universitario de Perú en la ida como visitante.
Tal serie se definirá, también, en el día de la fecha (21/8) y desde el mismo horario (21:30hs).
Más de Golazo24
Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"
Lamine Yamal y Nicki Nicole rompieron internet: nuevas fotos y romance en puerta
Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente
Polémica con la CBF (Confederación de Brasil) por Independiente vs U de Chile
San Lorenzo: Fuerte lo que le habría dicho Chiqui Tapia a Marcelo Moretti