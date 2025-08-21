River vs. Libertad: la sorpresiva formación que pondría Gallardo

Otra variante sería el ingreso de Sebastián Driussi por Miguel Ángel Borja, muy resistido por la gente y cruzado con el gol.

image Sebastián Driussi, la carta de gol que tiene Gallardo. (Fotobaires).

La probable formación de River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

image Marcelo Gallardo mete mano en el once.

Cuándo y a qué hora juega River vs. Libertad

Tras la igualdad sin goles en la ida en Paraguay, el partido entre River y Libertad, correspondiente al duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el jueves 21 de agosto desde las 21.30 horas, en el Estadio Monumental.

Dónde puede verse el partido entre River y Libertad

El encuentro será sintonizarse a través de las pantallas de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Contra quién juega el vencedor de River vs. Libertad

El equipo que logre la clasificación enfrentará Palmeiras de Brasil, virtualmente metido en 4tos. de final luego de haber goleado por 4 a 0 a Universitario de Perú en la ida como visitante.

Tal serie se definirá, también, en el día de la fecha (21/8) y desde el mismo horario (21:30hs).

