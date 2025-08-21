Hace tiempo se venla especulando con el regreso de Marcelo Moretti a San Lorenzo luego de su pedido de licencia, Finalmente, terminó envíando el famoso mail ayer miércoles 20 de agosto y algunos vinculan directamente a Chiqui Tapia con esta decisión.
¿QUÉ HABRÁ PASADO?
San Lorenzo: Fuerte lo que le habría dicho Chiqui Tapia a Marcelo Moretti
Finalmente Marcelo Moretti notificó a la secretaría general de San Lorenzo que vuelve a la presidencia. ¿Qué dijo Chiqui Tapia?
La vuelta del presidente del Cición es algo que se venía barajando desde que dio un paso al costado del club (nunca quiso hacerlo) y finalmente todo Indica que tomará nuevamente las riendas del club (si es que los socios y su gobierno asi se lo permiten).
¿Qué le habría dicho Chiqui Tapia a Marcelo Moretti?
Hace ya algunas semanas se venía especulando con la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo.
Esta semana fue en la que mas se habló del tema desde el pedido de licencia y existía la posibilidad concreta de que AFA se expida a favor del mandatario del Cición.
Eso no paso y todo indica que sucedera este jueves 21 de agosto y en consecuencia, originalmente hoy iba a ser enviado el famoso mail de Moretti.
Finalmente, la comunicación a la secretaría del club terminó siendo ayer 20 de agosto y no hay que dejar pasar lo que cuenta el periodista Pablo Lafourcade.
El youtuber ex TyC Sports, confirmó: "Moretti no iba a mandar el mail hay (por ayer 20/8). El que lo llamó para decirle ´manda el mail, es ahora´, fue Cloudio Chiqui Tapia".
Ha quedado más que claro que el presidente de AFA quiere a Moretti dentro del club de Boedo y según esta versión, fue él quien lo llamó para que regrese.
No hay que dejar pasar lo sucedido hace algunas semanas con el Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo y su par de AFA. Desde la Casa Madre del fútbol argentino, no permitieron la inhabilitación, destitución y expulsión de Moretti.
Empieza el poroteo en San Lorenzo
Si Marcelo Moretti tomó la decisión de enviar el mail, todo pareciera indicar que tiene el terreno controlado como para poder volver a tomar las riendas de San Lorenzo.
Los próximos días serán importantes para ver qué dirigentes deciden continuar y quiénes toman la decisión de renunciar por el regreso de Moretti.
Javier Allievi, por ejemplo, presentó la renuncia como vocal por el oficialismo y declaró: "Moretti no está en sus cabales".
Julio Lopardo, hasta el momento, presentó su renuncia como vicepresidente 1° pero no está del todo claro si hará lo mismo con la vocalía. Según informó Lafourcade, este no quiere que se provoque una acefalía en el Ciclón.
La agrupación de Andrés Terzano (vicepresidente) también tiene las miradas encima. Hace algunos días, lanzaron un comunicado en donde expresaron: "no convalidaremos ni participaremos de una conducción encabezada por Marcelo Moretti. La única vía es su renuncia indeclinable".
A priori, Moretti convocó a una reunión de Comisión Directiva para el próximo lunes 25 de agosto. Se vienen más días movidos en el club de Boedo...
