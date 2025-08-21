San Lorenzo: Fuerte lo que le habría dicho Chiqui Tapia a Marcelo Moretti

Finalmente, la comunicación a la secretaría del club terminó siendo ayer 20 de agosto y no hay que dejar pasar lo que cuenta el periodista Pablo Lafourcade.

El youtuber ex TyC Sports, confirmó: "Moretti no iba a mandar el mail hay (por ayer 20/8). El que lo llamó para decirle ´manda el mail, es ahora´, fue Cloudio Chiqui Tapia".

Embed - SAN LORENZO - VOLVIÓ MORETTI TRAS EL VIDEO DEL ESCÁNDALO - QUÉ PASARÁ EN EL CICLÓN - VIVO AZULGRANA

Ha quedado más que claro que el presidente de AFA quiere a Moretti dentro del club de Boedo y según esta versión, fue él quien lo llamó para que regrese.

No hay que dejar pasar lo sucedido hace algunas semanas con el Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo y su par de AFA. Desde la Casa Madre del fútbol argentino, no permitieron la inhabilitación, destitución y expulsión de Moretti.

Empieza el poroteo en San Lorenzo

Si Marcelo Moretti tomó la decisión de enviar el mail, todo pareciera indicar que tiene el terreno controlado como para poder volver a tomar las riendas de San Lorenzo.

Los próximos días serán importantes para ver qué dirigentes deciden continuar y quiénes toman la decisión de renunciar por el regreso de Moretti.

Javier Allievi, por ejemplo, presentó la renuncia como vocal por el oficialismo y declaró: "Moretti no está en sus cabales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1957927211547173164&partner=&hide_thread=false "PRESENTÉ UNA RENUNCIA CONDICIONADA A QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL OFICIALISMO TAMBIÉN PRESENTEN LA RENUNCIA. ES UN MECANISMO DE PRESIÓN, PORQUE EN ESTAS CONDICIONES ES IMPOSIBLE"



Javier Allievi, vocal de San Lorenzo que presentó su renuncia, explicó los motivos que lo… pic.twitter.com/YNLghlEC8e — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2025

Julio Lopardo, hasta el momento, presentó su renuncia como vicepresidente 1° pero no está del todo claro si hará lo mismo con la vocalía. Según informó Lafourcade, este no quiere que se provoque una acefalía en el Ciclón.

La agrupación de Andrés Terzano (vicepresidente) también tiene las miradas encima. Hace algunos días, lanzaron un comunicado en donde expresaron: "no convalidaremos ni participaremos de una conducción encabezada por Marcelo Moretti. La única vía es su renuncia indeclinable".

A priori, Moretti convocó a una reunión de Comisión Directiva para el próximo lunes 25 de agosto. Se vienen más días movidos en el club de Boedo...

+ EN GOLAZO 24

Independiente vs U de Chile: Néstor Grindetti, Gastón Edul y la Conmebol

Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"

Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente

Boca hace festejar a Ángel de Brito: Qué pasó con Nicolás Figal

Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos