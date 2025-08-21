Boca Juniors viene de vencer 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y eso provocó una semana de cierta tranquilidad para los de Miguel Ángel Russo. De todas maneras, en las últimas horas se dio a conocer una supuesta información sobre Nicolás Figal que fesjeja Ángel de Brito.
DEBERÁ TENER CUIDADO
Boca hace festejar a Ángel de Brito: Qué pasó con Nicolás Figal
Lo que le faltaba a Boca Juniors. Que uno de sus jugadores se vincule a la farándula de Argentina. Lo de Nicolás Figal lo festeja Ángel de Brito
En cuanto a lo futbolístico, el Xeneize buscará seguir por la senda de la victoria, mientras que en lo mediático, la intención es que gracias a los resultados, todo se calme un poco en el club de la Ribera.
Festeja Ángel de Brito por Nicolás Figal
Claro está que Boca Juniors es el club que más rinde en el periodismo deportivo. Hablar sobre el Xeneize, casi siempre, provoca más repercusión que cualquier otro club.
En cuanto a los medios, Susana Giménez es una de las personalidades más importantes del país desde hace muchos años.
Combinar a ambos, podría generar mucha repercusión mediática y eso es lo que estaría pasando, según confirman varios medios.
Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors, habría comenzado un romance con Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez.
Esto, seguramente sea festejado por Ángel de Brito y las diferentes personas que trabajan en chimentos. El hecho de combinar Boca Juniors (con toda la repercusión que eso implica) y Susana Giménez, podría ser algo que a programas como LAM, les podría servir y mucho.
Fefe Bongiorno, un especialista en la materia, subió a X lo siguiente: "Cuenta Pepe Ochoa en LAM que Nico Figal está saliendo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez Pepe asegura que él le era infiel a su ex pareja, y le pagaba vuelos a sus amantes con la extensión de la tarjeta de ella".
Será interesante ver cómo continúa esta historia y sobre todo, cómo repercute en el Xeneize.
Continuidad de Boca Juniors
La victoria 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza fue muy necesaria, ya que independientemente del resultado, hubo una mejoría en cuanto al juego, cosa que no es menor.
Según lo que se viene barajando, Miguel Ángel Russo podría repetir la mayoría de los nombres para el siguiente partido. La única modificación que se menciona, es la de Alan Velasco (quien convirtió y se emocionó), por el chileno Carlos Palacios.
El siguiente encuentro para el Xeneize, será el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 ante Banfield en la Bombonera.
Allí, más allá de seguir por el camino de los resultados positivos, el club de la Ribera buscará seguir afianzándose en zona de Copa Libertadores y además meterse entre los mejores 8 de su zona (lo que lo metería en los playoffs).
