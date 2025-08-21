Boca hace festejar a Ángel de Brito: Qué pasó con Nicolás Figal

Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors, habría comenzado un romance con Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez.

Esto, seguramente sea festejado por Ángel de Brito y las diferentes personas que trabajan en chimentos. El hecho de combinar Boca Juniors (con toda la repercusión que eso implica) y Susana Giménez, podría ser algo que a programas como LAM, les podría servir y mucho.

Fefe Bongiorno, un especialista en la materia, subió a X lo siguiente: "Cuenta Pepe Ochoa en LAM que Nico Figal está saliendo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez Pepe asegura que él le era infiel a su ex pareja, y le pagaba vuelos a sus amantes con la extensión de la tarjeta de ella".

image

Será interesante ver cómo continúa esta historia y sobre todo, cómo repercute en el Xeneize.

Continuidad de Boca Juniors

La victoria 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza fue muy necesaria, ya que independientemente del resultado, hubo una mejoría en cuanto al juego, cosa que no es menor.

Según lo que se viene barajando, Miguel Ángel Russo podría repetir la mayoría de los nombres para el siguiente partido. La única modificación que se menciona, es la de Alan Velasco (quien convirtió y se emocionó), por el chileno Carlos Palacios.

El siguiente encuentro para el Xeneize, será el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 ante Banfield en la Bombonera.

Embed

Allí, más allá de seguir por el camino de los resultados positivos, el club de la Ribera buscará seguir afianzándose en zona de Copa Libertadores y además meterse entre los mejores 8 de su zona (lo que lo metería en los playoffs).

+ EN GOLAZO 24

Independiente vs U de Chile: Néstor Grindetti, Gastón Edul y la Conmebol

Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano

Estudiantes 0 - Cerro Porteño 0: empate, noche floja y clasificación a 4tos

Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos

Riquelme le vuelve a dar la espalda a los ídolos: ahora, a Abbondanzieri y a Gatti