Boca Juniors y su racha de 12 partidos sin ganar o River Plate con su irregular 2025 suelen ser los principales temas de la agenda en el fútbol argentino. Seguramente muchos se lleven una sorpresa con la posición de Barracas Central (club vinculado a Chiqui Tapia) en el Torneo Clausura y la tabla anual.
TIEMBLAN BOCA Y RIVER
Miradas de reojo a Chiqui Tapia por Barracas Central y el Torneo Clausura
Si bien no suele ser tema principal de agenda, no hay que perderle a Barracas Central (Chiqui Tapia) en el Torneo Clausura. Ojo Boca y River.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa tuvo un comienzo de segundo semestre auspicioso y busca mejorar lo realizado en el Apertura (perdió en octavos de final ante River Plate en el Monumental).
Barracas Central (Chiqui Tapia) y el Torneo Clausura
Si bien la decisión de Nicolás Lamolina a priori fue correcta, el Clausura comenzó con polémica para Barracas Central. Venció 1 a 0 a Racing Club en un partido que pintaba para 0-1 en contra, cosa que no pasó por decisión del VAR.
En la segunda fecha, los de Insúa perdieron 0-3 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, pero eso no fue motivo suficiente para caer anímicamente.
Luego de eso, llegó el 3 a 1 a Banfield como visitante y luego logró la victoria por el mismo resultado ante Aldosivi como local.
En el partido ante los de Mar del Plata, hubo polémica con el trazado de VAR en el primer tanto del encuentro.
Con miradas de reojo mediante (por la presidencia de Chiqui Tapia en AFA), el Guapo logró posicionarse en el primer lugar de la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Tiemblan Boca y River
Independientemente de lo que suceda en este segundo semestre, no hay que perder de vista lo que es la tabla anual.
Barracas Central, con su nuevo estadio denominado Claudo Fabián Tapia, busca meterse en competencias internacionales de cara a 2026 y por el momento lo está logrando.
Tiene 35 unidades en el acumulado de todo el 2025 y está solamente a tres puntos de meterse en zona de Copa Libertadores de América.
Boca Juniors tiene 36 puntos (uno más que el Guapo) y River Plate 39 (4 más, pero con la triple competencia por delante puede perder puntos en el Clausura).
En cuanto a los otros grandes, San Lorenzo tiene los mismos puntos pero con mayor diferencia de gol y Racing e Independiente están por debajo del Guapo.
Hasta el momento, los de Rubén Darío Insúa estarían obteniendo el pase a la Copa Sudamericana a falta de 12 fechas para el final.
Es más, le llevan 4 puntos a Tigre, que por el momento es el equipo que se está quedando afuera de lograr una clasificación a competencias Conmebol.
No hay que dejar de tener en cuenta, que quizá se libera algún cupo (ya sea por Copa Argentina, Torneo Clausura, Copa Libertadores o Sudamericana).
Se avecinan tiempos importantes en lo que respecta a la tabla anual y Barracas está atravesando un momento de gracia.
