Miradas de reojo a Chiqui Tapia por Barracas Central y el Torneo Clausura

En el partido ante los de Mar del Plata, hubo polémica con el trazado de VAR en el primer tanto del encuentro.

image

Con miradas de reojo mediante (por la presidencia de Chiqui Tapia en AFA), el Guapo logró posicionarse en el primer lugar de la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Tiemblan Boca y River

Independientemente de lo que suceda en este segundo semestre, no hay que perder de vista lo que es la tabla anual.

Barracas Central, con su nuevo estadio denominado Claudo Fabián Tapia, busca meterse en competencias internacionales de cara a 2026 y por el momento lo está logrando.

Tiene 35 unidades en el acumulado de todo el 2025 y está solamente a tres puntos de meterse en zona de Copa Libertadores de América.

Boca Juniors tiene 36 puntos (uno más que el Guapo) y River Plate 39 (4 más, pero con la triple competencia por delante puede perder puntos en el Clausura).

En cuanto a los otros grandes, San Lorenzo tiene los mismos puntos pero con mayor diferencia de gol y Racing e Independiente están por debajo del Guapo.

Embed

Hasta el momento, los de Rubén Darío Insúa estarían obteniendo el pase a la Copa Sudamericana a falta de 12 fechas para el final.

Es más, le llevan 4 puntos a Tigre, que por el momento es el equipo que se está quedando afuera de lograr una clasificación a competencias Conmebol.

No hay que dejar de tener en cuenta, que quizá se libera algún cupo (ya sea por Copa Argentina, Torneo Clausura, Copa Libertadores o Sudamericana).

Se avecinan tiempos importantes en lo que respecta a la tabla anual y Barracas está atravesando un momento de gracia.

+ EN GOLAZO 24

En Boca Juniors no pueden creer lo que dijeron en ESPN sobre Miguel Ángel Russo

Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese

Arturo Vidal no levanta cabeza, otro escándalo y espera un duro castigo

Peñarol vs. Racing, por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: el fixture de los equipos argentinos

Furia en España: RFEF busca llevar Barcelona-Villarreal a USA y llueven críticas