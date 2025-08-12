Marcos Rojo, el pase a Racing y por qué no volvió a Estudiantes: ¿Culpa de Verón?

MARCOSROJOELPASEARACINGYPORQUENOVOLVIOAESTUDIANTESCULPADEVERONFOTO3 Marcos Rojo rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos de su pase de Boca a Racing y su hermano explicó por qué no volvió a Estudiantes de La Plata.

La normativa de la AFA establece que los futbolistas en condición de libres solo pueden ser inscritos para el torneo local si finalizaron su vínculo con el club anterior antes del 24 de julio, fecha límite que Rojo no cumplió.

Esta situación generó una situación compleja en la dirigencia de Racing, que confía en encontrar alguna vía reglamentaria para que pueda ser inscrito oficialmente en el campeonato local, pero hasta ahora la situación no está resuelta.

El hermano de Marcos Rojo habló del por qué no volverá a Estudiantes

Franco, hermano de Marcos, dejó en claro la imposibilidad de regresar a Estudiantes de La Plata.

“Si Marcos iba a Estudiantes, mucho no iba a poder ir a verlo. Fue a Racing, a la cancha de Racing voy a ir”, expresó en La Palabra Final, afirmando su considerable ausencia si el destino de su hermano era nuevamente en UNO.

En esa misma línea, Franco profundizó los motivos de la imposibilidad de volver a la cancha del “Pincha”: “Por respeto a la gente no iba ir a la cancha. El un día fue a jugar, estaba en el banco y le gritaron: Rojo, tu hermano es un hijo de puta. Entonces, si a vos no te quieren en un lugar ¿a qué vas? A generar conflicto. Para eso me quedo en mi casa y miro el partido por la tele”, resaltó.

Al afirmar que se “fue de boca” por algunas declaraciones, lejos estuvo de pedir disculpas: “Soy recontra orgulloso, no me arrepiento de nada de lo que hago. Hay cosas que me las remarco y otras que no”.

Marcos Rojo y su relación rota con Estudiantes: un regreso complicado

En el “León", el ex Manchester United pasó a ser “persona no grata”, después de su frustrado retorno, arrasado por lesiones y pocos minutos, sumado a su posterior llegada a La Ribera.

“En otros tiempos se decía y dale con Pernia”, con una imagen del defensor con la camiseta “Pincha” y un logo de prohibido, fue otro de los mensajes de la barra de Estudiantes en disconformidad con el posible retorno del zaguero.

“Tuve una conversación con Marcos. A mí no me tiene que llamar para pedir perdón, yo no tengo el problema. Yo le dije: sabes bien lo que haces o lo que tenés que hacer”, declaró Juan Sebastián Verón al ser consultado, un mes atrás, sobre el posible retorno del campeón de américa con el “Pincha”.

En la misma sintonía, marcó la cancha: “Tenes que tratar de irte bien de los clubes, eso es lo que pienso yo por mi experiencia y otros cosas”.

En la continuidad de la entrevista, le tiró toda la responsabilidad a Rojo: “Él hizo saber que quiere volver. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio, no sé si una de esas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación”.

“Él tiene que tomar la decisión de volver. Primero él tiene que recomponer la relación con la gente. Después veremos. Marcos tiene que recomponer eso por una cuestión personal, por la persona que es”, cerró.

Estudiantes afuera de la Copa Argentina: Eduardo Domínguez contra Verón y la “Barbie del fútbol”

Estudiantes de La Plata quedó afuera de la Copa Argentina 2025 tras caer ante Aldosivi de Mar del Plata en la definición por penales pero el DT Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad con fuertes críticas contra el presidente Juan Sebastián Verón y la denominada “Barbie del fútbol”.

Una vez finalizado el encuentro, el ex DT de Huracán, Colón e Independiente confesó: “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Estuve hablando con Marcos (Angeleri) porque han pasado situaciones que no son de mi agrado y no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente”.

Estudiantes afuera y Eduardo Domínguez disparó contra Verón

“Tenemos que evaluar que situación puede sucede y ahí decidiremos si estamos o no para lo que viene. Hay que hablar y tener prioridad para saber eso, tengo que pensar en nuestro futuro, a pesar de tener ya planificada la pretemporada”, amplió Domínguez en conferencia de prensa.

Las palabras del ex zaguero hicieron fuerte eco no solo en los pasillos del estadio de Defensa y Justicia sino en todo el fútbol argentino. El DT de 46 años es quién más tiempo lleva en el cargo de entrenador en Primera División, con más de dos años al frente de Estudiantes donde conquistó la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

Domínguez describió que siempre le fue claro a Angeleri, con quién tiene un gran feeling, y al presidente Juan Sebastián Verón. Entiende “algunas situaciones que pueden pasar en el cargo” y “tres maneras” por las que podría dejar su puesto. “Por malos resultados, que me digan una cosa y hagan otra, y que busquemos situaciones diferentes para el futuro. Una de las tres están pasando”, sentenció ante los micrófonos sobre el tema.

A principios de año, más precisamente en febrero, se había generado un cortocircuito entre Verón y Angeleri, que había dejado en claro la posición del entrenador: “Si el manager se va, yo me voy con él”.

Estudiantes afuera: ¿Quién la supuesta “Barbie del fútbol”?

Ante este escenario, el problema habría estado presente en el Norberto Tomaghello. Se trata de Carina Magnabosco, una enigmática mujer brasileña que asistió al encuentro en la tarde del domingo 01/06 entre Estudiantes y Defensa y Justicia junto al presidente Juan Sebastián Verón y otros allegados a la CD.

La protagonista estuvo el jueves 29/05 en el entrenamiento del primer equipo en City Bell, en donde se presentó como la “nueva encargada del fútbol profesional”, rol que ocupa hasta el día de hoy Marcos Angeleri y con quién Domínguez confirmó conversar antes de la resonante conferencia de prensa, según reveló una nota publicada por el Diario El Día de La Plata.

Magnabosco se presentó en la práctica en soledad, donde señaló su llegada al club con el visto bueno de la “Brujita”, con el argumento de un “nuevo proyecto” para el desarrollo de la actividad. En la tarde del domingo 01/06, volvió a decir presente en el partido de la Copa Argentina y siembra interrogantes de cara al futuro de Estudiantes, y de la continuidad de su DT.

Lo que está pasando es Carina Magnabosco, justamente. Esto lo eyectaría de su cargo de DT tricampeón (Copa Argentina, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones), en medio de un flojo primer semestre -se invirtieron más de 30 millones de dólares por el aporte de Foster Gillett y apenas se clasificó a los octavos de la Libertadores, con malos rendimientos en la competencia local-.

¿Quién es Magnabosco? El medio Showroom News Magazine la denominó la “Barbie del fútbol” y tiene raíces italianas, más allá de haber nacido en Brasil. En sus redes sociales se considera “Football Scout PRO” y se especializa en áreas como el derecho, la gestión futbolística y el análisis.

Sabe hablar una multiplicidad de idiomas y es por eso que se maneja en diferentes mercados. En diversas multinacionales fue gerenta de operaciones, analista de mercado y consultora estratégica. Todas estas virtudes son las que -al parecer- quiere plasmar Verón en su Estudiantes, sin Domínguez y Angeleri.

Investigación en curso contra Foster Gillett por posible lavado de dinero

Foster Gillett recibió otro revés judicial el martes 18/03, tras iniciarse una investigación contra él y contra el empresario argentino Guillermo Tofoni, padrino del estadounidense y uno de los responsables de su desembarco en la Argentina y Estudiantes de La Plata.

Según informó el medio Infobae, es el fiscal federal Guillermo Marijuán quien lleva adelante esta investigación que tiene carácter preliminar, y que se suscita a partir de dos denuncias que llegaron a su fiscalía. La causa está vinculada a un posible lavado de dinero. Es decir: investigan si Foster Gillett utilizó las negociaciones con futbolistas del fútbol argentino para lavar activos.

De mal en peor: mala presentación de las SAD en el país

El derrotero de Foster Gillett en el país comenzó hace algunos meses cuando Juan Sebastián Verón anunció con bombos y platillos que un empresario norteamericano llegaba a La Plata para tejer una alianza con el club Pincharrata. Lo que para muchos era visto con ojos desconfiados, para Verón y varios otros se trataba de una posibilidad única. La fuerza de la inyección económica de Foster Gillett le permitiría a Estudiantes de dar ese paso que estaba necesitando para igualar niveles con Boca y River.

Sin embargo, con casi todos los jugadores con los que Foster Gillett negoció (aquellos que llegaron a Estudiantes y aquellos que vieron frustradas sus ventas), hubo problemas. Quizás haya sido Facundo Farías, que provino del Inter de Miami, el refuerzo que no levantó humareda y se desenvolvió en tiempo y forma. El resto estuvo siempre flojo de papeles.

El antecedente contra Foster Gillett: la denuncia penal de River contra el norteamericano

De hecho, River le hizo una denuncia penal a Foster Gillett (así como también a los empresarios Guillermo Tofoni y Juan Manuel Cobián) por las negociaciones controversiales para transferir a Rodrigo Villagra, mediocampista del Millonario. La dirigencia de Núñez esperó el dinero prometido por el Grupo Gillett para comprarlo, que se dilató tanto que nunca llegó. River dio por terminada la negociación.

Días después, lo denunció penalmente. En el argumento que esbozó en su denuncia, la dirigencia del Millonario explicó que hubo “delitos de estafa y desbaratamiento de derechos acordados”. Según consideraron, “la maniobra desplegada causó graves perjuicios al patrimonio del club”.

Cristian Medina, Valentín Gómez, Gonzalo Piovi y Rodrigo Villagra: cuatro irregularidades de Foster Gillett al hilo

Hubo problemas también con Cristian Medina para desvincularlo de Boca Juniors. El dinero para rescindirle el contrato llegó a las arcas Xeneizes pero de forma irregular, por lo que Boca debió devolver el dinero y solicitar que sea el propio Medina el que abone los 15 millones para sellar la operación.

Valentín Gómez, por su parte, tuvo que entrenarse solo en una plaza de Italia a la espera de que Foster Gillett transfiriera el dinero para desvincularse de Vélez y así volverse jugador del Udinese, pero nunca apareció. Gómez, decepcionado, tuvo que retornar al Fortín y, por ahora, está bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Con Gonzalo Piovi sucedió algo parecido: cuando parecía que el ex Racing se sumaba a Estudiantes, el aporte económico del empresario brilló por su ausencia.

Estos cuatro nombres (el de Villagra, el de Medina, el de Gómez y el de Piovi) son los que constan en la investigación que está llevando adelante Guillermo Marijuán. “Los diversos perjuicios patrimoniales ocasionados a los clubes y a los jugadores profesionales configura el delito precedente que debiera disparar una investigación por lavado de activos”, dice la denuncia contra Foster Gillett y Guillermo Tofoni.

Estudiantes (LP) cayó por penales ante Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata quedó eliminado en la tarde del domingo 01/06 de la Copa Argentina tras caer en definición por penales 4 a 2 ante Aldosivi, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular, por los dieciseisavos de final del campeonato.

El arquero del conjunto marplatense, Jorge Carranza, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó el disparo del mediocampista Alexis Castro.

Además, para el elenco comandado por Eduardo Domínguez convirtieron Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar, mientras que Santiago Arzamendia falló su remate que se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta más longevo del fútbol argentino en Primera División con 44 años.

En tanto, para los comandados por Mariano Charlier anotaron Elias Torres, Ayrton Preciado, Néstor Breitenbruch e Ignacio Guerrico.

Con este resultado, el “Tiburón” metió un batacazo y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina pero quedó eliminado tras caer ante Argentinos Juniors 1-2.

Por su parte, Estudiantes terminó el semestre con una sorpresiva eliminación, pero habiendo asegurado su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores tras clasificarse como primer del Grupo A.

