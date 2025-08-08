ESPN se desdijo y Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing Club

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1953828918160466199&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución.



En su paso por Boca, Marcos disputó mas de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos.



Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y… pic.twitter.com/yCSnBpHN44 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2025

Marcos Rojo, borrado por el utilero de Boca

El pasado miércoles (30/7), trascendió que Marcos Rojo no tuvo permitido el ingreso al vestuario xeneize. La determinación fue la misma para con Cristian Lema y Marcelo Saracchi, que tienen contados los días en el CABJ.

El ex defensor de Estudiantes recibió en las últimas horas del martes 29/7 la comunicación de que no fue convocado para el doble turno de entrenamientos programado para el miércoles de la semana pasada.

La decisión se tomó después de que tuviera un fuerte intercambio en la tarde de este último martes 29 de julio con el técnico Miguel Ángel Russo y decidiera dejar Boca Predio en plena práctica, según una nota publicada por el Diario Clarín.

En ese marco, el cronista que cubre Boca en ESPN, Augusto César, develó que el utilero del club fue quien impidió la entrada a los vestidores a Rojo, Lema y Saracchi.

Por otro lado, hay una segunda versión que tiene al Consejo del Fútbol como protagonista. Y que, en este caso, los jugadores en realidad se enteraron de sus situaciones por medio de los ex integrantes de la estructura del fútbol, Raúl Cascini y Mauricio Serna.

image Se estiró demasiado pero Marcos Rojo finalmente se fue de Boca Juniors.

ESPN se desdijo: Marcos Rojo es nuevo refuerzo de Racing

Semanas atrás, en medio de todo el misterio alrededor del futuro de Marcos Rojo, Tomás Dávila, cronista de Racing Club en ESPN, había afirmado que el zaguero central no se pondría la camiseta de La Academia.

Sin embargo, tuvo que recular con su información y sumarse a la ola de periodistas que dieron por concretado el pase de Rojo al elenco de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1953822359309168880&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] MARCOS ROJO ES EL NUEVO REFUERZO DE RACING CLUB.



Vía @DavilaTomi. pic.twitter.com/wNYReAO602 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 8, 2025

Rojo tendrá que lidiar con el termómetro del hincha. No solo porque su historial dentro y fuera de la cancha no lo favorece, sino porque el defensor zurdo tuvo un encontronazo con los hinchas en septiembre del año pasado, cuando Boca visitó el Cilindro de Avellaneda.

En esa ocasión, el futbolista, que se encontraba realizando movimientos de precalentamiento en el banco de suplentes, le hizo gestos a los hinchas que estaban en la platea, recordándoles la serie de 4tos. de final de Copa Libertadores entre el Xeneize y La Academia, que terminó con final feliz para los que visten de azul y oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/ESPNArgentina/status/1835488019853267422&partner=&hide_thread=false MOMENTO MARCOS ROJO



El defensor de Boca le recordó a los hinchas de Racing aquel partido por CONMEBOL #Libertadores.



No te pierdas #ESPNFútbol1 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/XlSNfsrE22 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 16, 2024

Seguí leyendo en Golazo24

El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti

Llora Chavo Fucks por lo que va a hacer Flavio Azzaro con un periodista de ESPN

La Selección Argentina suspendió su gira por China: cómo quedó el cronograma

Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia

Ricardo Rosica, otro pésimo declarante de la gestión Riquelme