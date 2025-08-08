Para la Asociación Americana del Corazón no todos los alimentos ultraprocesados son 'malos'

Estos incluyen bebidas azucaradas, carnes ultraprocesadas, cereales refinados, dulces y productos horneados comerciales, entre otros, detallan.

alimentos comida chatarra ultraprocesados master1305.jpg

De acuerdo con la AHA, el alto consumo de alimentos ultraprocesados contribuye a resultados adversos para la salud cardiometabólica, como infartos, accidentes cerebrovasculares, obesidad, inflamación, diabetes tipo 2 y complicaciones vasculares.

"Estudios observacionales han encontrado vínculos entre comer mayores cantidades de UPF y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas y mortalidad", destacan.

Sin embargo, aunque la AHA dice que el exceso de alimentos ultraprocesados (UPF) y la mala nutrición se relacionan con una mala salud, también aclara que no todos los alimentos ultraprocesados son perjudiciales.

Alimentos ultraproceados 'buenos'

En el nuevo documento de asesoramiento científico de la Asociación Estadounidense del Corazón, donde se analiza la evidencia actual sobre los alimentos ultraprocesados y su impacto en resultados adversos para la salud, se sugiere que no todos los ultraprocesados son necesariamente malos.

"Un número limitado de alimentos ultraprocesados, como ciertos cereales integrales comerciales, productos lácteos bajos en grasa y azúcar, y algunos productos de origen vegetal, tienen un valor nutricional positivo", indica la AHA. "Y, por lo tanto, pueden formar parte de un patrón alimentario saludable".

CNN detalla que las opciones más saludables, de acuerdo con el documento de la AHA, incluían: frutas y verduras frescas y congeladas sin azúcar ni sal añadidos; cereales integrales como la avena y el arroz integral; semillas y frutos secos sin sal; frijoles y legumbres secas; aceites vegetales.

Así como, leche o yogur natural bajos en grasa; carne magra sin procesar; y lácteos, bebidas sin azúcar y agua. La carne y los lácteos de origen vegetal bajos en azúcar, sal y grasas añadidas también se consideraban saludables.

yogur.jpeg

Existen algunos estudios que también han encontrado que no necesariamente todos los alimentos ultraprocesados están relacionados con la mala salud.

Por ejemplo, The Conversation reseña que en un estudio publicado en 2024, investigadores encontraron que, los productos integrales producidos en masa, como el pan integral de supermercado y los cereales integrales para el desayuno, no se asociaron con una peor salud.

“La relación entre los UPF y la salud es compleja y multifacética”, afirmó Maya K. Vadiveloo, Ph.D., RD, FAHA, presidenta voluntaria del grupo de redacción de este Aviso Científico.

Y continuó: “Sabemos que consumir alimentos con demasiadas grasas saturadas, azúcares añadidos y sal es perjudicial para la salud. Lo que desconocemos es si ciertos ingredientes o técnicas de procesamiento hacen que un alimento sea perjudicial, más allá de su baja composición nutricional. Y si ciertos aditivos y etapas de procesamiento utilizados para elaborar alimentos más saludables, como el pan integral comercial, tienen algún impacto en la salud”.

Aunque se necesita más investigación sobre los alimentos ultraprocesados y su impacto en la salud, la AHA sigue "instando a las personas a reducir el consumo de los UPF más perjudiciales, con alto contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos, sodio y calorías excesivas", afirmó Vadiveloo.

"Y a seguir, en su lugar, una dieta rica en verduras, frutas, frutos secos, semillas y cereales integrales, lácteos bajos en grasa y azúcar, y proteínas magras como pescado, mariscos o aves, para una mejor salud a corto y largo plazo", agregó.

El nuevo documento de asesoramiento científico de la Asociación Americana del Corazón, "Alimentos ultraprocesados y su asociación con la salud cardiometabólica: evidencia, lagunas y oportunidades", se publicó en Circulation.

