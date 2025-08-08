Francisco Paoltroni, expulsado de LLA, volvió a LLA...

En diálogo con La Nación, el senador dijo que no espera que Milei -con quien no volvió a hablar- le pida disculpas, y que su objetivo es conseguir la intervención federal de Formosa, algo que solo es posible “con una decisión del Presidente”. Consultado acerca de si en el Gobierno le dijeron que lo van a hacer, respondió: “Lo que me dijeron es que lo están analizando".

"Me llamó impresentable. Como muchas veces, el Presidente ha dicho cosas y se ha retrotraído en sus dichos. No espero que pida disculpas. Sí que intervenga Formosa ”, insistió Francisco Paoltroni.

El senador sostiene que habló “con el círculo chico” de Milei sobre la intervención. “Yo tengo hecha mi presentación formal para eso”, advirtió.

En cuanto a las listas, relató: “Además de que se llama La Libertad Avanza y el color es el violeta, sólo puedo decir que hay tres posibles candidatos, pero no se van a hacer públicos los nombres ”.

“Nosotros fuimos parte fundante de LLA en 2023. Nos diferenciamos en el tema de Lijo, pero después acompañé al Presidente en todo. Siempre por convicción. Siempre buscando la intervención de la provincia. Nosotros tenemos un único propósito desde que nacimos políticamente, que es cambiar la historia de Formosa”, resumió el senador sobre su objetivo.

Paoltroni volvió a LLA: ¿Qué dirá el "estafador moral" del Gordo Dan?

Francisco Paoltroni había sido muy crítico, en noviembre pasado, de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, a quien había calificado de "estafador moral" y lo acusó de "pertenecer a la casta más rancia de la Argentina". Habían protagonizado un duro cruce vía X:

La réplica de Paserini no tardó en llegar y fue igual de contundente. Desde su cuenta de Twitter, criticó a Paoltroni por haber traicionado al presidente Javier Milei y por su supuesta dependencia del Estado.

“Paoltroni, literalmente vos vivís del Estado gracias a la gente que te votó y que cagaste al traicionar al Presidente Javier Milei a cambio de una valija, por lo cual te echaron a patadas de La Libertad Avanza”, respondió.

"Entendí que hayas quedado con el culo ardido luego de que te echáramos a patadas de La Libertad Avanza por gordo traidor y valijero y todavía no te la puedas sacar de adentro. Recordá siempre: estafa moral es cagar a tu partido y a los que te pusieron el culo en la silla donde lo tenés sentado a cambio de una valija”, concluyó.

