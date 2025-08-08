"El fin justifica los medios", frase adjudicada a Nicolás Maquiavelo, parece aplicar cabalmente a la política argentina, en especial a lo que respecta a alianzas electorales. Y, sobre todo, vale para La Libertad Avanza (LLA), que acordó con diversos espacios y/o políticos a los que recientemente ha denostado, con el solo fin de ganar las elecciones legislativas.
¿QUÉ DIRÁ GORDO DAN?
Francisco Paoltroni, expulsado de LLA, volvió a LLA...
Tras ser expulsado de LLA y cruzar duras acusaciones con Javier Milei y Daniel Parisini, el senador Francisco Paoltroni inscribió a su partido dentro de LLA.
El caso del PRO porteño es el más evidente (Jorge Macri fue 'destruido' por los libertarios en la campaña por las legislativas en CABA, y el propio Javier Milei le había negado el saludo durante el Tedeum), pero hay más, ahora Francisco Paoltroni.
El partido de Paoltroni -Libertad, Trabajo y Progreso- se inscribió ayer dentro de la Alianza La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas nacionales, según informó la justicia federal de Formosa.
El senador nacional por Formosa, que había sido expulsado de LLA e incluso había cruzado duras acusaciones con Javier Milei, volvió a LLA. El Presidente lo había llamado “impostor” e “impresentable”; Paoltroni le contestó que estaba encubriendo a lo “peor de la casta” y que no se había animado "ni siquiera a nombrarlo al comunista de Gildo Insfrán”.
Pero ahora, las diferencias que entonces eran "irreconciliables" -tal como argumentaba el comunicado con el que LLA anunció su expulsión del partido- ahora, de cara a las elecciones, quedaron atrás.
En diálogo con La Nación, el senador dijo que no espera que Milei -con quien no volvió a hablar- le pida disculpas, y que su objetivo es conseguir la intervención federal de Formosa, algo que solo es posible “con una decisión del Presidente”. Consultado acerca de si en el Gobierno le dijeron que lo van a hacer, respondió: “Lo que me dijeron es que lo están analizando".
"Me llamó impresentable. Como muchas veces, el Presidente ha dicho cosas y se ha retrotraído en sus dichos. No espero que pida disculpas. Sí que intervenga Formosa ”, insistió Francisco Paoltroni.
El senador sostiene que habló “con el círculo chico” de Milei sobre la intervención. “Yo tengo hecha mi presentación formal para eso”, advirtió.
En cuanto a las listas, relató: “Además de que se llama La Libertad Avanza y el color es el violeta, sólo puedo decir que hay tres posibles candidatos, pero no se van a hacer públicos los nombres ”.
“Nosotros fuimos parte fundante de LLA en 2023. Nos diferenciamos en el tema de Lijo, pero después acompañé al Presidente en todo. Siempre por convicción. Siempre buscando la intervención de la provincia. Nosotros tenemos un único propósito desde que nacimos políticamente, que es cambiar la historia de Formosa”, resumió el senador sobre su objetivo.
Paoltroni volvió a LLA: ¿Qué dirá el "estafador moral" del Gordo Dan?
Francisco Paoltroni había sido muy crítico, en noviembre pasado, de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, a quien había calificado de "estafador moral" y lo acusó de "pertenecer a la casta más rancia de la Argentina". Habían protagonizado un duro cruce vía X:
La réplica de Paserini no tardó en llegar y fue igual de contundente. Desde su cuenta de Twitter, criticó a Paoltroni por haber traicionado al presidente Javier Milei y por su supuesta dependencia del Estado.
“Paoltroni, literalmente vos vivís del Estado gracias a la gente que te votó y que cagaste al traicionar al Presidente Javier Milei a cambio de una valija, por lo cual te echaron a patadas de La Libertad Avanza”, respondió.
"Entendí que hayas quedado con el culo ardido luego de que te echáramos a patadas de La Libertad Avanza por gordo traidor y valijero y todavía no te la puedas sacar de adentro. Recordá siempre: estafa moral es cagar a tu partido y a los que te pusieron el culo en la silla donde lo tenés sentado a cambio de una valija”, concluyó.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Karina Milei vistió de violeta a Mauricio Macri y le borró el nombre al PRO
Polémica declaración de Guillermo Barros Schelotto (Vélez) sobre Exequiel Zeballos
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales