Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente

image "Poner en valor el Aeropuerto Internacional de Rosario posicionará a la ciudad como líder en el interior productivo del país", señaló el gobernador. Foto: Gobierno de Santa Fe

Con relación a la financiación, Pullaro señaló que originalmente estaba prevista una inversión compartida con el Gobierno, pero luego decidió retirar su parte.

"Lamentablemente, hace un mes supimos que Nación no iba a acompañar como se había comprometido. Dejaron su aporte del 50%, aun cuando se llevan parte de la recaudación". "Lamentablemente, hace un mes supimos que Nación no iba a acompañar como se había comprometido. Dejaron su aporte del 50%, aun cuando se llevan parte de la recaudación".

Ante esto, confirmó que la Provincia asumirá el 100% del financiamiento por la importancia estratégica del aeropuerto, que en los últimos dos años movilizó a unos 500.000 pasajeros y proyecta alcanzar los 4 millones anuales.

Es oficial: El Aeropuerto de Rosario cierra temporalmente

La convocatoria pública estará vigente hasta el 18 de agosto, día en que se cerrará el plazo para recibir ofertas. Luego, una comisión evaluadora analizará las propuestas y emitirá un dictamen jurídico el 25 de agosto. La resolución para adjudicación directa está prevista para el 28 del mismo mes. La obra comenzará el 1 de septiembre.

Para posibilitar las tareas, el aeropuerto cerrará temporalmente a partir del 20 de septiembre por un plazo de 90 días, con reapertura programada para el 18 de diciembre. La decisión de ejecutar la obra en ese período responde, según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, a la necesidad de mantener los plazos originalmente acordados con los organismos nacionales ANAC y Orsna.

"Luego de que se cancelara el último convenio, firmamos un nuevo acuerdo para que sea el propio AIR, a través de la Provincia, el que lleve adelante esta obra con sus propios tiempos y mecanismos", contó al respecto.

Asimismo, precisó que se definió avanzar con una contratación directa debido a la urgencia en la reparación de la pista y comunicó que la obra permitirá elevar el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) de categoría 1 a categoría 3, lo que habilitará vuelos en condiciones de baja visibilidad. "Eso aumentará la operatividad del aeropuerto y lo colocará entre los más importantes del país", destacó.

image Recorrida con anuncios. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más obras, más conectividad

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, puso en valor la decisión del Gobierno provincial de modernizar la infraestructura aérea. Comunicó que se trabajará sobre las dos plataformas con reconstrucción total en hormigón, y que en la pista central se aplicará una nueva capa de asfalto sobre la superficie existente.

Además, informó que se ampliarán los ángulos de viraje para permitir la operación de aviones de fuselaje ancho con mayor frecuencia. También se instalará un nuevo sistema de balizamiento, totalmente moderno, que reforzará la seguridad y eficiencia del aeropuerto.

Qué pasa con los vuelos

Las aerolíneas que operan regularmente en Rosario, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas y LATAM, ya trabajan en sus planes de contingencia.

Algunos de los operadores ya manifestaron su negativa a operar desde el Aeropuerto de Sauce Viejo (SFN), que sirve a la ciudad de Santa Fe, mientras que otros deberán informar sus intenciones en los días venideros.

