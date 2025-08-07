Javier Milei metido de lleno en la campaña, provoca con el "Nunca Más"

El Presidente Milei lanzó la campaña bonaerense 2025 de LLA: “Kirchnerismo Nunca Más”.



Más allá del manoseo al “Nunca más”, se parece a la campaña 2023. Y a la de 2015 y 2017. Y a la de 2009. Y a la de 2019. Y a la de 2013. Y un poco a la de 2011. Y es idéntica a la de 2021. pic.twitter.com/brWqJkckAB