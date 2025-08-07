Javier Milei se metió de lleno en la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires con una foto en Villa Celina (La Matanza), con sus principales candidatos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La pancarta dice “Kirchnerismo Nunca Más”, con tipografía que refiere al informe de la Conadep "Nunca Más" sobre la dictadura militar.
EN EL 'BARRO'
Javier Milei metido de lleno en la campaña, provoca con el "Nunca Más"
Javier Milei bajó al 'barro' con sus candidatos en PBA. "Kirchnerismo Nunca Más", aludiendo al "Nunca Más" sobre la dictadura militar, genera polémica.
En la foto -que fue tomada en un terreno baldío- aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, así como el próximo candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
También figuraron las ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).
La referencia al 'Nunca Más' ya está generando algunas repercusiones: en redes acusan a Milei de querer banalizar la dictadura militar y/o de provocar. Como mínimo, "mal gusto".
