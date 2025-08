María Eugenia Vidal se bajó del acuerdo entre LLA y el PRO en CABA: ni siquiera hará campaña

No voy a ser candidata dentro de un acuerdo del PRO y LLA. Se lo dije a Mauricio hace más de un mes. Tampoco voy a hacer campaña. Pero eso no significa que sea candidata en otra lista o que me vaya del PRO por eso. No me parece ético después de 20 años en el espacio y en el marco de un cierre de listas. Creo en la coherencia y los valores. No voy a ser candidata dentro de un acuerdo del PRO y LLA. Se lo dije a Mauricio hace más de un mes. Tampoco voy a hacer campaña. Pero eso no significa que sea candidata en otra lista o que me vaya del PRO por eso. No me parece ético después de 20 años en el espacio y en el marco de un cierre de listas. Creo en la coherencia y los valores.