Brasil quiere acumular reservas en Bitcoin y desligarse del dólar

image Luiz Philippe de Orleans e Bragança, diputado del partido Liberal de Brasil.

Detalles del proyecto de reservas en Bitcoin

Según el proyecto, el gobierno brasileño podría destinar hasta un 5% de sus reservas internacionales —calculadas entre US$ 300 mil millones y US$ 341 mil millones— a la compra gradual de Bitcoin, lo que equivale a aproximadamente US$ 15 mil millones– US$ 18,5 mil millones.