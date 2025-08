River: Borja tendrá que empezar a meterla, porque Driussi....

River proyecta una Copa Libertadores sin Driussi

Pero no. Las expectativas por nutrir la ofensiva de River fueron demasiado lejos. Driussi no estaba para jugar. Ni lo estaba, ni lo estará. El problema ya no es no contar con él en partidos de Copa Argentina o Torneo Clausura, sino que en Gallardo teme no tenerlo para la Copa Libertadores.

El River de Gallardo pierde mucho más que un jugador con la lesión de Salas Maxi Salas, también lesionado @RiverPlate

El Millonario juega el partido de ida ante Libertad, de Paraguay, el jueves 14/08. Será el primero de los dos encuentros, y se jugará en Asunción.

El periodista Juan Cortese, que cubre la actualidad de River para la señal TyC Sports, fue tajante: "Por lo que me dijeron, yo no lo veo. Después si en el partido de revancha se recupera y está pleno, y está mejor, será otra historia".

Casi de forma inesperada, Miguel Borja emerge como la figura que tiene instancias de reivindicación. Un jugador que se consideraba casi afuera del club, cuyo contrato vence a fin de año y del que, según se especulaba, podría no renovarse, ahora tiene la chance de recuperar terreno.

Considerado la tercera opción para el entrenador, Borja corría de atrás en relación a Driussi y Salas. Es entendible que, más allá de su bajo nivel, Gallardo necesite las características de jugadores como Driussi y Salas para conformar el River que él quiere. Intensidad, asociatividad, despliegue. Perfiles más completos. Borja, a pesar de sus cualidades, es más limitado que sus otros dos compañeros.

River se juega el sueño vs. Inter y Gallardo sorprende con Borja como referencia Miguel Borja volverá a las titularidades en River

El colombiano volvió a tener su gran chance ante San Martín de Tucumán, por Copa Argentina. No fue un mal partido del Colibrí. Logró ser útil para el equipo en términos colectivos. Sin embargo, tuvo por lo menos 3 chances claras de gol y no pudo hacer ninguno. El hincha se lo recrimina. Gallardo pide paciencia. Pero sin Driussi y sin Salas, Borja tendrá que empezar a meterla. O Gallardo encontrar alternativas goleadoras en otras piezas.

