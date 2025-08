Tensión en el periodismo partidario de River: Qué pasa con Juan Portillo

Tanto Galarza Fonda como Portillo, llegaron desde Talleres de Córdoba de Andrés Fassi por una cifra que ronda los 8,5 millones de dólares + porcentajes de futbolistas.

El paraguayo ya tuvo lugar en el equipo titular pero el multifuncional, aún no tuvo minutos y hay versiones cruzadas al respecto.

El periodista Matías Cabezas, aseguró lo siguiente acerca del jugador de 25 años: "Juan Carlos Portillo convive con una tendinitis CRÓNICA que igualmente NO le impide jugar, pero si lógicamente le genera malestar".

Esta noticia generó revuelo, pero en otra sintonía, el periodista Hernán Castillo desmintió esta información.

"Juan Carlos Portillo no tiene una lesión crónica. No tiene absolutamente nada de nada. Va a integrar la lista contra Libertad (Paraguay) y estará listo para jugar.", aseguró el ex TNT Sports.

Habrá que ver cómo evoluciona, pero según informó Gustavo Yarroch y otros periodistas partidarios, puede ser una variante en un mediocampo que a veces le cuesta y bastante a Enzo Pérez.

En los cuatro partidos que se disputaron hasta ahora, River Plate marcó diez goles.

Pareciera ser un equipo con mayor efectividad que rendimiento hasta el momento, pero convertir sin tener un gran nivel, podría ayudar en lo anímico.

Si bien en lo que va del segundo semestre el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo su mejor versión, si se ve una mejoría progresiva respecto a lo realizado en el primer semestre (incluyendo Mundial de Clubes).

El Millonario, sostiene la triple competencia y así seguirá su calendario:

Torneo Clausura: será visitante de Independiente el próximo sábado 9 de agosto desde las 18:30 horas

Copa Libertadores: irá a Paraguay para visitar a Libertad en la ida de los octavos de final el jueves 14 de agosto (la vuelta será el 21 en el Monumental).

Copa Argentina: jugará ante Unión por los octavos de final. La opción que picaría en punta es la última semana de agosto. Si pasa, se cruzaría en cuartos con Racing.

