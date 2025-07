Lula denuncia a Eduardo Bolsonaro por traidor a Brasil pero necesita negociar con Trump

He tratado con Bill Clinton, Barack Obama, George Bush, Hillary Clinton, Joe Biden; he tratado con todos. Así que espero que el Presidente de USA refleje la importancia de Brasil y decida hacer lo que hacemos en el mundo civilizado. ¿Hay diferencias de opinión? Sí. Así que, siéntense a la mesa, dejémoslas de lado e intentemos resolver el asunto. Y no de forma abrupta, individual, tomando la decisión de gravar a Brasil con el 50%. He tratado con Bill Clinton, Barack Obama, George Bush, Hillary Clinton, Joe Biden; he tratado con todos. Así que espero que el Presidente de USA refleje la importancia de Brasil y decida hacer lo que hacemos en el mundo civilizado. ¿Hay diferencias de opinión? Sí. Así que, siéntense a la mesa, dejémoslas de lado e intentemos resolver el asunto. Y no de forma abrupta, individual, tomando la decisión de gravar a Brasil con el 50%.