En el Museo de Arte Tigre (MAT), autoridades del Poder Ejecutivo comunal dieron apertura al ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, una propuesta del Municipio de Tigre que tiene como objetivo trabajar en el desarrollo comunitario. En este marco, el historiador Felipe Pigna y el humorista y escritor Pedro Saborido participaron de la apertura de la jornada interpretando la obra “Historias Argentinas”.
"PENSAR LA ARGENTINA"
Tigre dio inicio a un ciclo de charlas con Felipe Pigna y Pedro Saborido
El Municipio de Tigre dio inicio a un ciclo de charlas denominado “Pensar la Argentina” con Felipe Pigna y Pedro Saborido.
“La memoria es lo que nos define y nos va contando lo que fuimos. Los espacios para analizar al país son muy importantes, más en estas épocas donde nos encontramos en una Argentina impensada. La historia las hacen las personas que creen”, destacó Saborido finalizado el evento.
La propuesta de Felipe Pigna y Pedro Saborido
El espectáculo de Pigna y Saborido pone en escena parte de la historia nacional con un tinte de humor, para de esa manera destacar los momentos icónicos que marcaron el destino del país. La charla - de la que participaron la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y demás autoridades locales - se centró en tres grandes ejes: civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones.
En el marco de la Semana de la Memoria, los expositores destacaron la importancia de la formación de la identidad y de cómo los territorios van forjando a los ciudadanos. A su vez, enfatizaron en “combatir la desmemoria” en un contexto social y político complejo que tiene como eje el negacionismo.
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