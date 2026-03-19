Tigre dio inicio a un ciclo de charlas con Felipe Pigna y Pedro Saborido

TIGREDIOINICIOAUNCICLODECHARLASCONFELIPEPIGNAYPEDROSABORIDOFOTO1 El Municipio de Tigre dio inicio a un ciclo de charlas denominado “Pensar la Argentina” con Felipe Pigna y Pedro Saborido.

La propuesta de Felipe Pigna y Pedro Saborido

El espectáculo de Pigna y Saborido pone en escena parte de la historia nacional con un tinte de humor, para de esa manera destacar los momentos icónicos que marcaron el destino del país. La charla - de la que participaron la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y demás autoridades locales - se centró en tres grandes ejes: civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones.