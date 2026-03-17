La Feria Internacional de Artesanías vuelve a Córdoba: 500 expositores y productos nunca antes vistos

Además de la exhibición y comercialización, el evento funciona como un espacio de intercambio entre quienes se dedican a estos oficios, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas, colaboraciones y desarrollos técnicos.

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Diseño, sabores y un paseo cultural

La propuesta se amplía con un sector dedicado al diseño urbano, donde más de 150 emprendedores exhibirán indumentaria, accesorios y objetos contemporáneos.

El recorrido también incluirá un área comercial con productos regionales, conservas, embutidos y textiles, además de un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán distintas opciones culinarias, desde platos internacionales hasta cervezas artesanales y propuestas dulces.

De esta manera, la feria se convierte en un espacio que combina arte, identidad cultural, compras y entretenimiento, ideal para recorrer en familia o con amigos.

Información para visitantes

La Feria Internacional de Artesanías abrirá sus puertas del 28 de marzo al 5 de abril, entre las 15 y las 21 horas, en el Complejo Ferial Córdoba.

. Primer fin de semana: $7000

. De lunes a miércoles: $5000

. De jueves a domingo: $10000

Los menores de 10 años ingresan sin cargo, el estacionamiento inferior es gratuito y el de la parte superior tiene un valor por vehículo de $10000 el día.

Con más de cuarenta años de trayectoria, el encuentro vuelve a renovarse y reafirma su papel como una vidriera clave para el trabajo manual, celebrando tanto la herencia cultural como la llegada de nuevas voces que impulsan la evolución de la artesanía.

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