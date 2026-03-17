La 43ª edición de la Feria Internacional de Artesanías regresa a la provincia de Córdoba, reunirá a más de 500 expositores y sumará una nueva generación de artesanos que presentarán obras y productos nunca antes vistos. La Feria se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril en el Complejo Ferial Córdoba.
DEL 28 DE MARZO AL 5 DE ABRIL
La Feria Internacional de Artesanías vuelve a Córdoba: 500 expositores y productos nunca antes vistos
La Feria Internacional de Artesanías vuelve a la provincia de Córdoba, reunirá a más de 500 expositores y sumará una nueva generación de artesanos.
Este año, el encuentro apuesta a una renovación generacional dentro del universo artesanal, con la llegada de una nueva camada de talentos que aportará miradas contemporáneas, técnicas innovadoras y piezas exclusivas que ampliarán el recorrido tradicional del evento.
Las novedades para este 2026
“Después de más de cuatro décadas, la feria se consolidó como un símbolo cultural y turístico de Córdoba. En esta edición, que está completamente sold out, incorporamos nuevos talentos y propuestas originales, lo que permite que quienes visitan el evento siempre encuentren algo diferente”, destacó Ernesto Halac, director de Modus, empresa responsable de la organización.
Durante nueve jornadas, el predio se transformará en un gran paseo donde convivirán oficios tradicionales, creatividad contemporánea, diseño, sabores regionales y actividades para todo público.
Los objetivos de esta feria en 2026
“Buscamos preservar los saberes tradicionales y al mismo tiempo abrir espacio a nuevas interpretaciones del trabajo manual. Este año se verán exploraciones originales en materiales y procesos creativos, producto del intercambio entre generaciones de creadores”, explicó la arquitecta Diana Cohen, integrante del jurado fiscalizador.
Además de la exhibición y comercialización, el evento funciona como un espacio de intercambio entre quienes se dedican a estos oficios, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas, colaboraciones y desarrollos técnicos.
Diseño, sabores y un paseo cultural
La propuesta se amplía con un sector dedicado al diseño urbano, donde más de 150 emprendedores exhibirán indumentaria, accesorios y objetos contemporáneos.
El recorrido también incluirá un área comercial con productos regionales, conservas, embutidos y textiles, además de un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán distintas opciones culinarias, desde platos internacionales hasta cervezas artesanales y propuestas dulces.
De esta manera, la feria se convierte en un espacio que combina arte, identidad cultural, compras y entretenimiento, ideal para recorrer en familia o con amigos.
Información para visitantes
La Feria Internacional de Artesanías abrirá sus puertas del 28 de marzo al 5 de abril, entre las 15 y las 21 horas, en el Complejo Ferial Córdoba.
. Primer fin de semana: $7000
. De lunes a miércoles: $5000
. De jueves a domingo: $10000
Los menores de 10 años ingresan sin cargo, el estacionamiento inferior es gratuito y el de la parte superior tiene un valor por vehículo de $10000 el día.
Con más de cuarenta años de trayectoria, el encuentro vuelve a renovarse y reafirma su papel como una vidriera clave para el trabajo manual, celebrando tanto la herencia cultural como la llegada de nuevas voces que impulsan la evolución de la artesanía.
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