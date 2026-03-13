Alarmante ultimátum de productores avícolas a Milei: "Vacunar o quebrar"

Javier Prida, Presidente Ejecutivo de CAPIA, denunció la paradoja de los mercados internacionales y la indefensión del productor local:

“No estamos vacunando, y al tener influenza aviar nos cierran los mercados. Y si vacunamos, nos cierran los mercados por vacunar. ¿No vale la pena vacunar y listo, y se terminó? El productor y los trabajadores de una granja que tiene influenza aviar hoy quedan en la calle, viene el Estado, y cumple con la normativa de OMSA y te mata los animales. Y encima no hay indemnizaciones, estamos desnudos”.

ALARMANTEULTIMATUMADEPRODUCTORESAVICOLASAMILEIVACUNAROQUEBRARFOTO3 Los productores avícolas lanzaron una fuerte advertencia al presidente Javier Milei acerca de la dramática crisis que vive el sector: “Vacunar o quebrar”.

Propuesta de Regionalización y Compartimentación

CAPIA propone que el Estado Nacional adopte la estrategia de vacunar a las aves de ciclo largo. Este modelo técnico permitiría:

1. Vacunar masivamente para asegurar la sanidad del rodeo nacional de gallinas ponedoras y el abastecimiento de huevos.

2. Negociar protocolos específicos con países compradores para exportar únicamente desde granjas certificadas como no vacunadas.

Por último, Prida expresó: “La sanidad animal debe ser la prioridad. Seguir esperando es aceptar la desaparición sistemática de productores que hoy no tienen ninguna red de contención frente a la enfermedad y arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los Argentinos”.

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