Los productores avícolas alertaron acerca de la grave crisis que sufre sector y lanzaron una muy fuerte advertencia al presidente de la nación, Javier Milei: “Vacunar o quebrar”. Ante esta situación, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) emitió un llamado urgente a las autoridades nacionales para avanzar de inmediato en un plan de vacunación estratégica contra la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).
GRIPE AVIAR
Alarmante ultimátum de productores avícolas a Milei: "Vacunar o quebrar"
Los productores avícolas lanzaron una fuerte advertencia al presidente Javier Milei acerca de la dramática crisis que vive el sector: “Vacunar o quebrar”.
Tras la pérdida, por tercera vez, del estatus sanitario de Argentina ante la OMSA y la detección de brotes en establecimientos comerciales de Buenos Aires y Córdoba, CAPIA sostuvo que la estrategia de “no vacunar” ha quedado obsoleta y solo conduce a la quiebra del productor primario.
El 95% de la producción en riesgo por una baja cuota exportadora
La Cámara destacó una asimetría alarmante en la toma de decisiones: se está arriesgando la estabilidad del 94,75% de la producción nacional (destinada al consumo interno) para cuidar mercados de exportación de productos frescos que apenas representa el 5,25% del total nacional.
Mientras países de la Unión Europea, América y potencias como China ya aplican la vacunación para proteger sus aves, Argentina mantiene una postura que deja al productor “desnudo” ante el virus.
La vulnerabilidad del sector de postura
A diferencia de la industria del pollo de engorde, el sector de huevos posee una estructura de riesgo mucho más concentrada. Un brote en una granja de postura significa, bajo los protocolos actuales del SENASA, el sacrificio total de las aves de la unidad productiva, la pérdida de capital de trabajo sin ningún tipo de indemnización y el despido masivo de trabajadores.
Javier Prida, Presidente Ejecutivo de CAPIA, denunció la paradoja de los mercados internacionales y la indefensión del productor local:
“No estamos vacunando, y al tener influenza aviar nos cierran los mercados. Y si vacunamos, nos cierran los mercados por vacunar. ¿No vale la pena vacunar y listo, y se terminó? El productor y los trabajadores de una granja que tiene influenza aviar hoy quedan en la calle, viene el Estado, y cumple con la normativa de OMSA y te mata los animales. Y encima no hay indemnizaciones, estamos desnudos”.
Propuesta de Regionalización y Compartimentación
CAPIA propone que el Estado Nacional adopte la estrategia de vacunar a las aves de ciclo largo. Este modelo técnico permitiría:
1. Vacunar masivamente para asegurar la sanidad del rodeo nacional de gallinas ponedoras y el abastecimiento de huevos.
2. Negociar protocolos específicos con países compradores para exportar únicamente desde granjas certificadas como no vacunadas.
Por último, Prida expresó: “La sanidad animal debe ser la prioridad. Seguir esperando es aceptar la desaparición sistemática de productores que hoy no tienen ninguna red de contención frente a la enfermedad y arriesgar el acceso de la mayor proteína animal que consumen los Argentinos”.
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