Ultima hora gripe H3N2: La nueva variante llegó a estos países cercanos a Argentina

Gripe H3N2 en Bolivia

El gobierno de Bolivia, por su parte, se anticipó a un posible impacto de la nueva variante de gripe H3N2 y activó un alerta.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, anunció la declaración de alerta epidemiológica en ese país por influenza A H3N2 variante K y recomendó a la población vacunarse.

Sin embargo, de acuerdo con informes de medios, ya habría un caso sospechoso de H3N2 variante K en una persona con antecedente de viaje a Japón.

Además, el Ministerio de Salud de Salta, Argentina, informó que, "las autoridades sanitarias se mantienen en vigilancia tras el brote detectado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) en Cochabamba, Bolivia. Se trata de un brote familiar importado desde los Estados Unidos, donde ha circulado ampliamente".

Y agregaron: "Debido a la proximidad geográfica y el flujo fronterizo, se han activado los protocolos de vigilancia centinela para detectar de manera temprana cualquier ingreso del virus fuera de la temporada habitual en nuestra región".

Gripe H2N2 en Perú

Si bien Perú no comparte frontera con Argentina, también es importante saber que se han encontrado casos de la nueva variante de gripe H3N2 en ese país.

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó, hasta ahora, 2 casos de influenza A (H3N2) subclado K en Perú, según información que aparece en la web del Ministerio.

De acuerdo a la información oficial, se trata de dos niños de 1 y 8 años de edad de Lima, quienes fueron dados de alta tras su recuperación.

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, señaló: "Hemos activado todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener esta propagación”.

En Argentina, los expertos no dudan que la nueva variante de la gripe H3N2 podría llegar, principalmente, a través de algún viajero infectado.

¿Qué síntomas tiene la gripe H3N2?

A propósito de la situación mundial, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de no bajar la guardia, vacunarse contra la gripe y estar atentos a síntomas sospechosos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisan que, los síntomas de la gripe H3N2, pueden incluir fiebre y síntomas respiratorios, como tos y secreción nasal, y posiblemente otros síntomas, como dolores corporales, náuseas, vómitos o diarrea.

----------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras