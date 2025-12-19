Javier Milei, sin presupuesto ni reforma, pero le ganó a Julia Mengolini por sus dichos sobre el "incesto"

Otro punto clave de la resolución fue el rechazo al argumento del contexto. La defensa había sugerido que el tono desinhibido del programa "Duro de Domar" y la propia exposición mediática de Javier Milei y su hermana Karina habilitaban este tipo de comentarios. Sin embargo, Bertuzzi estableció que "el tono o dinámica de una emisión no puede convertir en lícito lo que es injurioso". Además, remarcó que la capacidad de la víctima para defenderse públicamente no borra la ofensa penal ni impide su reproche judicial.

Julia Mengolini, al borde de un juicio oral

El fallo también se encargó de diferenciar este caso de la doctrina "Kimel vs. Argentina" de la Corte Interamericana, que suele utilizarse para proteger a periodistas. Si bien se reconoció que los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio, el tribunal aclaró que esto aplica cuando sus actividades salen de la esfera privada para insertarse en el debate público. En este caso, al centrarse en presuntas conductas incestuosas, la Cámara entendió que no había una crítica política, sino "una difamación personal que no aporta nada al fortalecimiento del sistema democrático".

Con esta decisión, la causa vuelve al juzgado de origen para que continúe el proceso, lo que deja a Julia Mengolini a las puertas de un juicio oral donde deberá probar sus afirmaciones o enfrentar una condena

El "triunfo" de Javier Milei sobre los periodistas críticos

Vale recordar que el episodio en cuestión data del 3 de mayo de 2023, cuando en pleno año electoral, Mengolini afirmó que Javier Milei era "un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana", agregando que él mismo la perfilaba como primera dama.

La periodista fue más allá al invocar sus estudios de antropología para hablar del "tabú del incesto", sugiriendo que la relación rompía con esa norma universal. Estas frases, dichas hace más de dos años, detonaron la querella que el Presidente inició recién en julio de este año, luego de un cruce de amenazas legales mutuas.

La defensa de la periodista intentó sostener que sus dichos eran una descripción de hechos notorios, argumentando que el propio Javier Milei hablaba constantemente de Karina como una figura trascendental para su vida y su armado político. Sin embargo, la Cámara desarticuló esta estrategia al considerar que la importancia política de la hermana del Presidente no habilita a terceros a calificar el vínculo de incestuoso, una imputación que conlleva una carga de ilegalidad y rechazo moral que afecta el honor.

El artículo 110 del Código Penal, que regula las injurias, establece multas para quien deshonre a otro, pero ofrece una vía de escape: no es delito si la expresión se refiere a un asunto de interés público. Fue precisamente esta excepción la que Bertuzzi sacó del medio. Al determinar que la "genitalidad" no es un asunto de estado, la periodista perdió el paraguas legal que la protegía, quedando expuesta a una sanción económica si no logra revertir el fallo en Casación.

Por último, vale remarcar que el revés de Julia Mengolini en esta causa penal por parte de la Cámara Federal es visto como un triunfo judicial para Javier Milei contra el periodismo crítico, marcando un fuerte precedente sobre los límites a la hora de hablar de la vida privada de los mandatarios.

