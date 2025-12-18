2 derrotas en 24 horas: 'Toto' y 'Fede' arruinan la Navidad de Javier Milei

senado_Nacion-sesion-kueider.jpg El recinto del Senado de la Nación.

Desde entonces se comenzó a sospechar que los 44 de Bullrich no estaban 'blindados' y exigirían cambios al proyecto que el ministro Federico Sturzenegger 'engordó' a última hora.

La gula de Sturzenegger aniquiló la iniciativa cuando incorporó al proyecto iniciativas del proyecto Bases que se habían abandonado en su momento para lograr que se aprobara el texto.

Es evidente que -eterno 'elefante en el bazar'-, Sturzenegger no comprendió los límites de los acuerdos posibles. Tampoco Bullrich.

El riesgo de febrero

El 'poroteo' corroboró que no había número suficiente que garantizara la aprobación de la Reforma Laboral. Emergencia total y suspensión hasta fin de febrero.

El período ordinario de sesiones del Legislativo comienza el 01/03/2026. Desde aquí hasta entonces, todo irá al límite la postergación. No se entiende por qué se mudó esa sesión a la misma jornada en la que el Senado elegirá autoridades anuales.

De pronto se instala la sospecha de que puede transcurrir el período extraordinario de sesiones sin que Javier Milei obtenga sus leyes de Presupuesto Nacional y de Reforma Laboral. Acerca del resto, ya veremos....

Manuel Adorni, 'pintado'

Así como Diego Santilli, ministro del Interior, provocó decepción al encallar el proyecto de Presupuesto 2026 en Diputados, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, emerge como un fiasco de la postergación de la Reforma Laboral.

milei-adorni-campaña.jpg Los Milei, Pilar Ramírez y Manuel Adorni.

Las leyes y normas vigentes conceden a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la gestión del Presupuesto Nacional y el enlace con el Parlamento. De hecho, es el Legislativo quien puede remover al Jefe de Gabinete.

Sin embargo, Manuel Adorni no administra el Presupuesto Nacional ni lidera las negociaciones con el Congreso de la Nación, ¿cuál es la función del Jefe de Gabinete?

Pudo resultar una estupenda Navidad 2025 para Javier Milei pero, según parece, será con dificultades. Que el llamado 'mercado' (financiero) siga fingiendo demencia. No hay peor ciego que....

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo