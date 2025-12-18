Presupuesto 2026: Ya hay 9 senadores UCR que no eliminarán lo que exige Javier Milei

Si el Senado aprobara el Presupuesto tal como salió de Diputados, sin los cambios que está solicitando La Libertad Avanza, para reponer el proyecto original, es un problema para Javier Milei vetar el Presupuesto 2026 pero mucho más grave es el conflicto con los gobernadores por no cumplir la normalización prevista.

La Administración Javier Milei intenta instalar el 'relato' de que lo que aprobó Diputados es una exageración. Pero el Ejecutivo Nacional miente cuando dice que la Discapacidad equivale a 5 puntos del PBI. El Presidente quiere convertir en una verdad absoluta que hay déficit fiscal culpa del Legislativo y, a su vez, transmitir al FMI que intentó tener un Presupuesto 2026 pero que así no porque el equilibrio fiscal es la prioridad.

El conflicto está en ebullición. En verdad, Milei creyó que arrojando $20.000 millones a Tucumán, y algo similar a algunas otras provincias con diputados y senadores disponibles lograría aprobar a libro cerrado su proyecto presupuestario. Garantizar esto fue una misión del ministro del Interior, Diego Santilli. Tranquilos... tampoco Lisandro Catalán hubiera descifrado ese enigma.

Si la demanda del genuflexo Osvaldo Jaldo (Tucumán) fue de $60.000 millones (le agregó la caída de la coparticipación, el monto es 3 veces $20.000 millones. Imaginen el resto (y a Santilli le dieron una caja total, dicen, de $ 86.000 millones). Pero con los gobernadores no alcanza, es el mensaje de la UCR que, quizás, el peronismo se despabila y lo entiende.

