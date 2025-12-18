Es muy sencillo: el Presupuesto 2025 fue una actualización discrecional del Presupuesto 2023. Esto le permitió a Javier Milei limitar los ATN (aportes del Tesoro Nacional). Las provincias recibieron menos de lo que les correspondía en un escenario normalizado -aún las que se arrodillaron- y, para colmo, los gobernadores saben que la recaudación doméstica les merma por el consumo congelado. Por ese motivo ellos exigen un Presupuesto 2026 que regularice el escenario, pero Javier Milei rechaza lo que aprobó Diputados.
SE DESARMA UNA ESTRATEGIA
Presupuesto 2026: Ya hay 9 senadores UCR que no eliminarán lo que exige Javier Milei
Javier Milei dice que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados no le sirve. Furia de los gobernadores ante el rumor. Pero la UCR es la clave.
Obviamente es una extorsión a los gobernadores para que rectifiquen en el Senado, reponiendo el artículo 75 del Capítulo XI y eliminar los recursos para Discapacidad y Universidades. Absolutamente imposible porque todo regresaría a Diputados y no hay garantía alguna de aprobación. Con toda la 'dinámica' que aplicó La Libertad Avanza consiguió para la votación en general un número muy bajo: 132 votos.
La Administración Javier Milei pretende que el Legislativo elimine las leyes sobre Discapacidad y sobre Universidades que aprobó meses atrás, y así resolver los litigios judiciales en marcha... por 'decisión' del Congreso, no absolutismo del Ejecutivo.
No obstante, al menos la UCR no está dispuesta, y eso fue muy notorio en Diputados. Es más: hay 9 senadores nacionales de la UCR que anticipan su decisión de no borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
Es una oportunidad para el peronismo, si lograra olvidar sus disputas y aplicar neuronas a la coyuntura, en vez de pactar para que CFK pueda salir a la terraza de San José 1111.
Si el Senado aprobara el Presupuesto tal como salió de Diputados, sin los cambios que está solicitando La Libertad Avanza, para reponer el proyecto original, es un problema para Javier Milei vetar el Presupuesto 2026 pero mucho más grave es el conflicto con los gobernadores por no cumplir la normalización prevista.
La Administración Javier Milei intenta instalar el 'relato' de que lo que aprobó Diputados es una exageración. Pero el Ejecutivo Nacional miente cuando dice que la Discapacidad equivale a 5 puntos del PBI. El Presidente quiere convertir en una verdad absoluta que hay déficit fiscal culpa del Legislativo y, a su vez, transmitir al FMI que intentó tener un Presupuesto 2026 pero que así no porque el equilibrio fiscal es la prioridad.
El conflicto está en ebullición. En verdad, Milei creyó que arrojando $20.000 millones a Tucumán, y algo similar a algunas otras provincias con diputados y senadores disponibles lograría aprobar a libro cerrado su proyecto presupuestario. Garantizar esto fue una misión del ministro del Interior, Diego Santilli. Tranquilos... tampoco Lisandro Catalán hubiera descifrado ese enigma.
Si la demanda del genuflexo Osvaldo Jaldo (Tucumán) fue de $60.000 millones (le agregó la caída de la coparticipación, el monto es 3 veces $20.000 millones. Imaginen el resto (y a Santilli le dieron una caja total, dicen, de $ 86.000 millones). Pero con los gobernadores no alcanza, es el mensaje de la UCR que, quizás, el peronismo se despabila y lo entiende.
