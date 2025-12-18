Inflación casi nula en la segunda semana de diciembre

El contraste vuelve a dejar en evidencia que el rubro más sensible al bolsillo sigue exhibiendo una dinámica más errática y expuesta a shocks puntuales. El contraste vuelve a dejar en evidencia que el rubro más sensible al bolsillo sigue exhibiendo una dinámica más errática y expuesta a shocks puntuales.

Aun así, el promedio de las mediciones privadas sigue mostrando que, más allá de algunos rebotes sectoriales, el ritmo general de los precios se mantiene contenido en el margen.

Inflación mensual por encima del 2%

Las métricas mensuales del IPC-OJF, que permiten proyectar el dato oficial, continúan moviéndose levemente por encima del 2% mensual, aunque con señales claras de desaceleración reciente.

En primer lugar, la medición punta a punta de los últimos 30 días arrojó una suba de 2,0% para el nivel general, con una baja de 0,5 puntos frente a la semana anterior.

La inflación núcleo, en tanto, se ubicó en 2,5%, retrocediendo 0,3 puntos. La inflación núcleo, en tanto, se ubicó en 2,5%, retrocediendo 0,3 puntos.

En segundo término, al comparar los primeros 12 días de diciembre contra los primeros 12 de noviembre, la inflación general se mantuvo en 2,2%, sin cambios, mientras que la núcleo se aceleró a 2,6%, desde 2,0% el mes previo. Este movimiento muestra que, aunque el índice general afloja, algunos componentes subyacentes todavía muestran resistencia.

Por último, el análisis de las últimas cuatro semanas contra las cuatro previas, un proxy del ritmo mensual, marcó una inflación de 2,1% mensual para el nivel general, con una leve baja de 0,1 puntos, y de 2,4% mensual para la núcleo, con un incremento marginal de 0,1 puntos.

Mayoristas contenidos

Del lado de los precios mayoristas, el panorama sigue siendo más benigno. En noviembre, el IPIM registró una suba de 1,6% mensual, acelerando 0,5 puntos respecto de octubre, aunque todavía por debajo del 2%.

Al interior del índice, los productos nacionales aumentaron 1,8% mensual, también con una aceleración de 0,5 puntos, mientras que los productos importados cayeron 0,6%, acumulando dos meses consecutivos de deflación, tras el -1,4% de octubre.

Este comportamiento refleja el impacto del ancla cambiaria y la menor presión de costos externos. Este comportamiento refleja el impacto del ancla cambiaria y la menor presión de costos externos.

Diciembre en la mira

Con estos datos, Facimex Research mantiene su proyección de inflación para diciembre en 2,3% mensual. El arrastre estadístico del IPC-OJF se ubica en 1,9%, y bajo el supuesto de una inflación semanal del 0,3% en lo que resta del mes, diciembre podría cerrar en torno a 2,1% mensual.

Sin embargo, las mediciones de Eco Go continúan siendo consistentes, con una inflación algo más elevada, en torno al 2,3%, lo que deja abierta la discusión hasta conocer el dato oficial.

Algo de esperanza

El mensaje de fondo es contundente. La inflación semanal en mínimos históricos, la moderación de los precios mayoristas y un diciembre que se encamina a cerrar apenas por encima del 2% configuran un escenario impensado meses atrás.

No obstante, la inflación núcleo todavía se mueve con cautela y algunos rubros clave, como Alimentos, siguen mostrando volatilidad. No obstante, la inflación núcleo todavía se mueve con cautela y algunos rubros clave, como Alimentos, siguen mostrando volatilidad.

El cierre del año encuentra a la inflación más ordenada, aunque todavía lejos de estar resuelta. La clave estará en sostener este sendero sin reactivar presiones que, en Argentina, nunca tardan en reaparecer.

Otras noticias de Urgente24

Castigo del Gobierno: Denuncian a los controladores aéreos por afectar aeropuertos

Grave caso de amnesia: Habilitaron cupos de exportación de carne a USA para 20.000 toneladas, ¿y las 80.000?

Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN