Juan Sebastián Verón viene de vivir un fin de semana soñado por lo que fue la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura, un torneo más que particular para el Pincha por lo que fueron las sanciones por el pasillo de espaldas a Rosario Central. Esto desató una nueva guerra en el fútbol argentino.
GRIETA TOTAL
Se hartó de Verón y desata otra guerra en el fútbol argentino: "Lo quiere cagar a trompadas"
Juan Sebastián Verón comenzó a sumar enemigos y un dirigente del fútbol argentino está dispuesto a todo para tumbarlo.
Luego de que la AFA decidiera darle el título de Campeón de Liga 2025 a Rosario Central a dedo y sin aviso previo hubo un descontento masivo de los hinchas del fútbol argentino. El club que representó el enojo masivo fue Estudiantes, que no solo sacó un comunicado oficial indicando que no hubo votación dirigencial para otorgar semejante premio, sino que además se llevó a cabo el famoso pasillo de espaldas.
Toda esta situación elevó la figura de Juan Sebastián Verón como el dirigente que se puso frente a frente a los desmanejos de Chiqui Tapia y compañía en la AFA, pero también generó un enojo enorme en Rosario Central, ya que todos los miembros del Canalla se sintieron expuestos por los gestos que realizó Estudiantes.
Belloso quiere pelear con Verón
Hugo Balassone habló sobre los enojos que desató Juan Sebastián Verón y el más molesto de todos es el presidente de Rosario Central. “Yo tengo el dato que Gonzalo Belloso lo quiere cagar a trompadas a Verón”, afirmó el periodista en Radio La Red, remarcando que en el Canalla consideran que todo lo la actitud de Estudiantes hizo que la opinión pública se ponga en contra de ellos.
Parece que Verón sigue sumando enemigos en el fútbol argentino y ahora es Rosario Central el que está listo para enfrentarse directamente con Estudiantes. Hay que decir que el Canalla desde hace tiempo es una institución alineada con los intereses de Chiqui Tapia y la AFA, por lo que no sorprende para nada que se pongan del lado contrario de La Brujita y mucho más después de lo que sucedió con el pasillo de espaldas en el Gigante de Arroyito.
El enojo que hay en Arroyito quedó confirmado en las últimas horas con un Gonzalo Belloso que rompió el silencio y al ser consultado por su relación por Verón y aquel comunicado de Estudiantes de La Plata negando el título de Central fue tajante. “No tenemos relación con Verón, más allá de conocerlo de toda la vida. Su vicepresidente, Pascual Caiella, no solo me felicitó una vez, sino también lo hizo dos veces”, expresó. La grita entre dirigentes de AFA está al rojo vivo.
