Se hartó de Verón y desata otra guerra en el fútbol argentino: "Lo quiere cagar a trompadas"

Parece que Verón sigue sumando enemigos en el fútbol argentino y ahora es Rosario Central el que está listo para enfrentarse directamente con Estudiantes. Hay que decir que el Canalla desde hace tiempo es una institución alineada con los intereses de Chiqui Tapia y la AFA, por lo que no sorprende para nada que se pongan del lado contrario de La Brujita y mucho más después de lo que sucedió con el pasillo de espaldas en el Gigante de Arroyito.