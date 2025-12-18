River aceleró y se trajo desde Brasil a su primer refuerzo para 2026: "Será presentado"

image

Ya en el Galo, Vera tuvo un gran momento con Gabriel Milito como entrenador pero tras la salida del DT argentino su rendimiento no fue el mismo. En los últimos meses estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, quien no solo lo dejó de lado sino que le informó que no lo iba a tener en cuenta para el 2026. Fue así que River apareció una vez más y el jugador no dudó.