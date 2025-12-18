River se está preparando para lo que será el comienzo de la pretemporada el próximo sábado en el predio de Ezeiza donde el plantel se volverá a reunir y donde habrá una cara nueva. Luego de que las negociaciones alcancen buen puerto, se puede decir que Marcelo Gallardo ya tiene a su primer refuerzo para 2026.
TRATO HECHO
River aceleró y se trajo desde Brasil a su primer refuerzo para 2026: "Será presentado"
Antes de lo que será el comienzo de la pretemporada, River ya tiene listo al primer refuerzo pedido por Marcelo Gallardo.
Antes de empezar a moverse en el mercado de pases, Marcelo Gallardo estableció como su prioridad máxima sumar a al menos un volante central. La salida de Enzo Pérez más el flojo nivel que mostraron Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño en ese sector hizo que River deba salir rápidamente a buscar un refuerzo para llenar un hueco y finalmente lo consiguió.
Fausto Vera, nuevo refuerzo de River
“Fausto Vera es nuevo jugador de River. River cerró a su primer refuerzo. Vera se hará la revisión médica antes del fin de semana y será presentado oficialmente”, anunció Bolavip a través de su Web. La negociación por el volante central de Atlético Mineiro se estiró poco más de dos semanas pero finalmente todo terminó con final feliz para el Millonario.
El nombre de Fausto Vera se mencionó en el fútbol argentino en los últimos mercados de pases de manera reiterada. Luego de su paso por Argentinos Juniors, donde debutó en primera, el mediocampista se mudó a Brasil para jugar en Corinthians, donde tuvo altibajos de manera constante. River y Boca lo llamaron, pero el volante eligió seguir en Brasil y fue así que a mediados del 2024 pasó a Atlético Mineiro.
Ya en el Galo, Vera tuvo un gran momento con Gabriel Milito como entrenador pero tras la salida del DT argentino su rendimiento no fue el mismo. En los últimos meses estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, quien no solo lo dejó de lado sino que le informó que no lo iba a tener en cuenta para el 2026. Fue así que River apareció una vez más y el jugador no dudó.
Fausto Vera se realizará la revisión médica este viernes en el Centro Médico Rossi, luego firmará su contrato y se sumará a River en calidad de préstamo con cargo y con una opción de compra a ejecutar en diciembre del 2026. Aún no trascendieron los montos finales pero rondaría una negociación final cercana a los 5 millones de dólares.
Más en GOLAZO 24
ESPN fomenta el morbo: River y Boca se disputan a la figura del fútbol argentino
Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones
Es una de las grandes figuras de Boca y podría irse con Lionel Messi
La confirmación de Tato Aguilera sobre Miguel Borja que generará polémica en Boca y River