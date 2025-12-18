El ministro Luis Caputo afirma que reduce la presión impositiva a la economía y muchos creen que no es cierto. Caputo está intentando reasignar recursos tributarios pero sin reducir la presión efectiva. Es más: Urgente24 cree que esto tuvo que ver con el cambio ocurrido en la conducción de la autoridad específica, ARCA.
TASAS MUNICIPALES
Ya no es Luis Caputo vs. Federico Achával, ahora es 'Toto' vs. intendentes
Luis Caputo rechazó el pedido de Federico Achával (Pilar) sobre IVA y carga contra intendentes por tasas municipales.
Y el tema estuvo en el debate entre el ministro Caputo y el intendente de Pilar, Federico Achával. Caputo lo cuestionó por aumentar una tasa municipal y Achával le respondió que la bajaba si Nación le reducía el IVA al municipio.
Caputo ahora responde sin responder: él pidió que se difunda el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades. El ministro está intentando trasladar a los municipios el reclamo empresario por la elevada presión tributaria.
“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de US$ 15.000 millones al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, posteó Caputo.
Él agregó: “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema”.
El Gobierno publicó ya un mapa interactivo donde se detallan las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.
Pero Caputo está provocando un frente de intendentes en su contra, en un escenario donde, a la vez, la Administración Javier Milei intenta generar empatías con las provincias.
Una pregunta posible es si las diferencias de Caputo son sólo con los alcaldes del Gran Buenos Aires o va por una colisión mayor. Tema para seguirlo.
