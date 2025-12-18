urgente24
Ya no es Luis Caputo vs. Federico Achával, ahora es 'Toto' vs. intendentes

Luis Caputo rechazó el pedido de Federico Achával (Pilar) sobre IVA y carga contra intendentes por tasas municipales.

18 de diciembre de 2025 - 11:55
Luis Caputo mirando el tiempo que pasa.

FOTO: xAI / Grok.

El ministro Luis Caputo afirma que reduce la presión impositiva a la economía y muchos creen que no es cierto. Caputo está intentando reasignar recursos tributarios pero sin reducir la presión efectiva. Es más: Urgente24 cree que esto tuvo que ver con el cambio ocurrido en la conducción de la autoridad específica, ARCA.

Y el tema estuvo en el debate entre el ministro Caputo y el intendente de Pilar, Federico Achával. Caputo lo cuestionó por aumentar una tasa municipal y Achával le respondió que la bajaba si Nación le reducía el IVA al municipio.

Caputo ahora responde sin responder: él pidió que se difunda el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades. El ministro está intentando trasladar a los municipios el reclamo empresario por la elevada presión tributaria.

“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de US$ 15.000 millones al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, posteó Caputo.

Él agregó: “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema”.

El Gobierno publicó ya un mapa interactivo donde se detallan las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.

Pero Caputo está provocando un frente de intendentes en su contra, en un escenario donde, a la vez, la Administración Javier Milei intenta generar empatías con las provincias.

Una pregunta posible es si las diferencias de Caputo son sólo con los alcaldes del Gran Buenos Aires o va por una colisión mayor. Tema para seguirlo.

