Ya no es Luis Caputo vs. Federico Achával, ahora es 'Toto' vs. intendentes

Embed Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo.

Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan… https://t.co/fuJ96st5si — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 18, 2025

El Gobierno publicó ya un mapa interactivo donde se detallan las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.

Pero Caputo está provocando un frente de intendentes en su contra, en un escenario donde, a la vez, la Administración Javier Milei intenta generar empatías con las provincias.

Una pregunta posible es si las diferencias de Caputo son sólo con los alcaldes del Gran Buenos Aires o va por una colisión mayor. Tema para seguirlo.

----------------------------

Otras noticias de Urgente24

Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario