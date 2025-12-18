Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

ROSARIO. Las calles de la ciudad también se harán oír frente a la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei. Primero, la Iglesia rosarina respaldó de manera pública a la Confederación General del Trabajo (CGT) y ahora se le suman los gremios universitarios, quienes confirmaron un paro de 24 horas para este jueves (18/12).
La huelga, resuelta por los docentes nucleados en Coad y los trabajadores no docentes de Apur, se da además en el marco de una jornada nacional de lucha por la recomposición salarial. A raíz de ello, las actividades en las facultades y escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) quedarán suspendidas.
Eso no es todo: además del cese de tareas, las organizaciones convocaron a participar de las movilizaciones previstas para hoy, que se llevarán adelante en diferentes puntos de la ciudad. La protesta se enmarca en un escenario de fuerte tensión con el Gobierno, en medio del debate parlamentario del Presupuesto 2026 y de los cambios propuestos en la legislación laboral.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "profunda preocupación" por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El texto cuestiona especialmente la incorporación de un artículo que deroga la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde los gremios docentes señalaron que la situación salarial es crítica. Según indicaron, los ingresos del sector registran la peor caída en más de cuatro décadas y, para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, sería necesario un aumento superior al 45%. En términos de masa salarial, denunciaron que en los últimos 23 meses se perdió el equivalente a ocho sueldos.
En ese sentido, Coad y Apur llamaron a sumarse a las marchas organizadas por la CGT, la CTA y movimientos sociales, con concentraciones y actos previstos a lo largo del día. El objetivo, remarcaron, es visibilizar el impacto de las políticas oficiales sobre el sistema universitario público y sus trabajadores.
El escrito advirtió que la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario profundizaría la crisis del sector.
Posteriormente, reclamaron a los legisladores que mantengan su apoyo a una norma considerada clave para el funcionamiento del sistema universitario.
La Iglesia se plantó contra la Reforma Laboral
La Iglesia rosarina bendijo la marcha que gremios y organizaciones sociales llevarán adelante en repudio a la Reforma Laboral. En la sede del Arzobispado local, dirigentes de de la CATT y de la CCC fueron recibidos por Monseñor Eduardo Martín (Arzobispo de la Diócesis de Rosario) y por el padre Fabián Monte (responsable de la Pastoral Social).
En ese sentido, las organizaciones manifestaron su satisfacción con los términos del documento de la Pastoral de la ciudad que plantea, entre otras cosas, que "los trabajadores son sujetos de derecho y no material descartable".
Las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento y bendición de la marcha que los trabajadores realizarán.
Jornada de protesta
En Rosario, el descontento se sentirá desde temprano, precisamente en el centro de la ciudad:
* A las 10: Inicio de la marcha de los sindicatos del transporte (CATT) y la CCC. Partirán desde la Iglesia San Cayetano con destino a la Plaza 25 de Mayo.
* A las 12: Concentración en la Plaza 25 de Mayo, donde confluirán las columnas que se movilizaron durante la mañana.
* A las 16: Acto central de la CGT Rosario en la Plaza 25 de Mayo, con la participación de diversos gremios y movimientos sociales.
Desde la sede local de la CGT confirmaron que se espera una asistencia masiva, con la adhesión de diversos gremios y organizaciones sociales que buscan frenar el avance de las reformas oficialistas en el Congreso.
