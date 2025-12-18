Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

En ese sentido, Coad y Apur llamaron a sumarse a las marchas organizadas por la CGT, la CTA y movimientos sociales, con concentraciones y actos previstos a lo largo del día. El objetivo, remarcaron, es visibilizar el impacto de las políticas oficiales sobre el sistema universitario público y sus trabajadores.

El escrito advirtió que la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario profundizaría la crisis del sector.

"En estas condiciones es imposible que las universidades públicas puedan desarrollar con normalidad todas sus actividades en 2026". "En estas condiciones es imposible que las universidades públicas puedan desarrollar con normalidad todas sus actividades en 2026".

Posteriormente, reclamaron a los legisladores que mantengan su apoyo a una norma considerada clave para el funcionamiento del sistema universitario.

La Iglesia se plantó contra la Reforma Laboral

La Iglesia rosarina bendijo la marcha que gremios y organizaciones sociales llevarán adelante en repudio a la Reforma Laboral. En la sede del Arzobispado local, dirigentes de de la CATT y de la CCC fueron recibidos por Monseñor Eduardo Martín (Arzobispo de la Diócesis de Rosario) y por el padre Fabián Monte (responsable de la Pastoral Social).

En ese sentido, las organizaciones manifestaron su satisfacción con los términos del documento de la Pastoral de la ciudad que plantea, entre otras cosas, que "los trabajadores son sujetos de derecho y no material descartable".

Las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento y bendición de la marcha que los trabajadores realizarán.

image Dirigentes de varios gremios y organizaciones se reunieron con Monseñor Martín, quien acompañó la decisión de los trabajadores a movilizarse contra la medida que impulsa el Gobierno.

Jornada de protesta

En Rosario, el descontento se sentirá desde temprano, precisamente en el centro de la ciudad:

* A las 10: Inicio de la marcha de los sindicatos del transporte (CATT) y la CCC. Partirán desde la Iglesia San Cayetano con destino a la Plaza 25 de Mayo.

* A las 12: Concentración en la Plaza 25 de Mayo, donde confluirán las columnas que se movilizaron durante la mañana.

* A las 16: Acto central de la CGT Rosario en la Plaza 25 de Mayo, con la participación de diversos gremios y movimientos sociales.

Desde la sede local de la CGT confirmaron que se espera una asistencia masiva, con la adhesión de diversos gremios y organizaciones sociales que buscan frenar el avance de las reformas oficialistas en el Congreso.

