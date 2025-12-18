Christian Petersen, chef destacado, productor agropecuario y empresario argentino, atraviesa por un momento muy delicado de salud. Está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó al reconocido cocinero? he aquí l o que se sabe hasta ahora y el primer parte médico oficial.
COMUNICADO OFICIAL
Qué pasó con Christian Petersen: Últimos detalles sobre el delicado estado de salud del chef
Christian Petersen está en terapia intensiva en San Martín de los Andes. Aquí, lo último que se sabe sobre la salud del famoso cocinero y el comunicado oficial.
Comunicado oficial del estado de salud del chef Christian Petersen
Este jueves 18/12 se dio a conocer el preocupante estado de salud del chef Christian Petersen. El reconocido cocinero está internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén.
La noticia impactó al mundo del espectáculo y de la gastronomía desde la mañana, y ahora se conoce oficialmente el cuadro clínico del chef.
A través de las redes sociales, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, dio a conocer el primer comunicado oficial sobre la salud de Christian Petersen:
"El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica.
Aclaración importante: El hospital no ha emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado. Cualquier información circulante en redes sociales no proviene de fuentes oficiales.
Solicitamos respectar la privacidad del paciente y de su familia. La información oficial será comunicada por canales institucionales del Ministerio y del Hospital.
Agradecemos la preocupación, el respeto y la comprensión de la comunidad y los medios de comunicación".
La Clínica Universidad de Navarra indica que una falla multiorgánica es una "insuficiencia grave, reversible o no, de más de un sistema orgánico vital (p. ej., función renal, función hepática, función pulmonar, función cerebral, función cardiaca)".
¿Qué pasó con Christian Petersen?
Petersen se habría descompensado el viernes pasado durante una excursión al volcán Lanín, de acuerdo con varios informes de medios, previo al comunicado oficial médico.
“Lucha por su vida, esto es lo que dicen los medios locales", dijo Pía Shaw, temprano, en el programa A la Barbarossa (Telefe).
Sobre lo ocurrido, el medio local Realidad Sanmartinense detalló que, "durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata".
"Ante la situación, se montó rápidamente un operativo de rescate: el chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes", indicaron.
También ha trascendido que sus familiares directos, incluida su esposa Sofía Zelaschi, se encontrarían acompañando al chef en este momento tan delicado.
El chef Christian Peterson se casó con Sofía Zelaschi este año, específicamente, el pasado 18 de abril en una ceremonia íntima.
