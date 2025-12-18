Qué pasó con Christian Petersen: Últimos detalles sobre el delicado estado de salud del chef

Aclaración importante: El hospital no ha emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado. Cualquier información circulante en redes sociales no proviene de fuentes oficiales.

Solicitamos respectar la privacidad del paciente y de su familia. La información oficial será comunicada por canales institucionales del Ministerio y del Hospital.

Agradecemos la preocupación, el respeto y la comprensión de la comunidad y los medios de comunicación".

La Clínica Universidad de Navarra indica que una falla multiorgánica es una "insuficiencia grave, reversible o no, de más de un sistema orgánico vital (p. ej., función renal, función hepática, función pulmonar, función cerebral, función cardiaca)".

¿Qué pasó con Christian Petersen?

Petersen se habría descompensado el viernes pasado durante una excursión al volcán Lanín, de acuerdo con varios informes de medios, previo al comunicado oficial médico.

“Lucha por su vida, esto es lo que dicen los medios locales", dijo Pía Shaw, temprano, en el programa A la Barbarossa (Telefe).

Sobre lo ocurrido, el medio local Realidad Sanmartinense detalló que, "durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata".

"Ante la situación, se montó rápidamente un operativo de rescate: el chef fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes", indicaron.

También ha trascendido que sus familiares directos, incluida su esposa Sofía Zelaschi, se encontrarían acompañando al chef en este momento tan delicado.

El chef Christian Peterson se casó con Sofía Zelaschi este año, específicamente, el pasado 18 de abril en una ceremonia íntima.

---------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras