Las plataformas digitales no paran de bombardearnos con estrenos, pero cada tanto aparece una miniserie que te corta la respiración y te mantiene mirando la pantalla sin que te des cuenta. Mientras el 2025 llega a su recta final y el catálogo de producciones dignas de maratonear se vuelve interminable, hay títulos del pasado que merecen ser rescatados. "El maestro de la evasión" es uno de esos, que demuestran por qué Disney+ sabe exactamente lo que tiene que hacer para conquistar a la audiencia.
"ÁGIL, TREPIDANTE Y MUY DIVERTIDA"
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo
Un pasado criminal y una nueva vida en el quirófano chocan en esta miniserie de ocho capítulos que ofrece Disney+.
Estrenada en 2023 y construida con apenas ocho episodios de cincuenta minutos, esta producción te transporta directo a 1850, en plena efervescencia de Port Victory, una colonia australiana donde conviven el refinamiento británico y la supervivencia más salvaje. Acá conocemos a Jack Dawkins, ese personaje que muchos reconocerán de "Oliver Twist" de Charles Dickens, pero totalmente reinventado. Las manos que antes robaban carteras ahora salvan vidas. El carterista se transformó en cirujano, dejando atrás su pasado turbio. O al menos eso intenta.
Porque resulta que nada dura para siempre, y mucho menos la paz de un hombre que arrastra ese historial. La llegada de Fagin, su antiguo mentor en el mundo del delito, sacude todo el equilibrio que Jack había logrado construir. Este personaje oscuro lo empuja de vuelta hacia ese universo de robos y engaños del que tanto le costó escapar. Pero si pensás que ahí termina el conflicto, esperá. Lady Belle, la hija del gobernador local, irrumpe en escena con una determinación que desarma cualquier plan: convertirse en la primera mujer cirujana de la colonia. Y sí, entre ambos salta una química imposible de ignorar.
La trama zigzaguea entre operaciones que deciden entre la vida y la muerte, atracos de manual, eventos sociales y peleas callejeras sin filtro. Es un cóctel explosivo donde la reinvención personal choca contra las traiciones más dolorosas, la redención lucha por abrirse paso y el amor aparece justo cuando menos conviene.
Dirigida por Jeffrey Walker y encabezada por Thomas Brodie-Sangster en el rol protagónico, la serie cuenta con un elenco de lujo: David Thewlis, Jessica De Gouw, Maia Mitchell, Damon Herriman, Tim Minchin, Susie Porter y Andrea Demetriades. Esta mezcla de drama, acción y aventura funciona porque ningún elemento sobra.
La miniserie que revive un clásico de Dickens con un toque moderno
La recepción crítica fue contundente. Maggie Lovitt desde Collider la define como algo que "Ofrece una deliciosa vuelta de tuerca a un personaje conocido, con un reparto estelar y una historia sorprendente. Es una de las mejores series que se han estrenado en streaming en 2023". Lucy Mangan, escribiendo para The Guardian, no escatima elogios y la califica como "Ágil, trepidante y muy divertida", otorgándole cuatro estrellas sobre cinco. Por su parte, Matthew Gilbert del Boston Globe destaca especialmente el trabajo actoral al señalar: "Lo mejor es David Thewlis, que hace que esta curiosa serie sea algo más que una entretenida evasión (...) Aporta un toque dickensiano genial".
Por lo que, si todavía no te decidiste qué ver el próximo fin de semana, dejá que "El maestro de la evasión" te demuestre que las grandes historias también pueden contarse en ocho capítulos perfectamente equilibrados.
