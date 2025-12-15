La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

La miniserie que revive un clásico de Dickens con un toque moderno

La recepción crítica fue contundente. Maggie Lovitt desde Collider la define como algo que "Ofrece una deliciosa vuelta de tuerca a un personaje conocido, con un reparto estelar y una historia sorprendente. Es una de las mejores series que se han estrenado en streaming en 2023". Lucy Mangan, escribiendo para The Guardian, no escatima elogios y la califica como "Ágil, trepidante y muy divertida", otorgándole cuatro estrellas sobre cinco. Por su parte, Matthew Gilbert del Boston Globe destaca especialmente el trabajo actoral al señalar: "Lo mejor es David Thewlis, que hace que esta curiosa serie sea algo más que una entretenida evasión (...) Aporta un toque dickensiano genial".

Por lo que, si todavía no te decidiste qué ver el próximo fin de semana, dejá que "El maestro de la evasión" te demuestre que las grandes historias también pueden contarse en ocho capítulos perfectamente equilibrados.

