Lucas Pusineri, nuevo DT de Central Córdoba: "Lo más difícil es la conducción"

2025_09_250920741 En septiembre pasado, el Decano superó a River 2-0 en Tucumán FOTO: (X/REDES@ATOficial)/NA.

En diálogo con DSports Radio, confesó, de hecho, que lo más difícil para él de entrenar es "la conducción".

Lucas Pusineri: "La conducción cada vez está siendo un poco más pesada"

"En un grupo de futbolistas o en un grupo deportivo es complejo, difícil. La convivencia es realmente muchas veces desgastante. Por ejemplo: Atlético Tucumán le gana River Plate por segunda vez consecutiva desde el profesionalismo. ¿Es un vestuario totalmente alegre? Sí, pero también están los muchachos que no pudieron sumar minutos, entonces hay una atmósfera que hace que al otro día el futbolista descrea de las situaciones porque no le tocó jugar", dijo.

"La conducción cada vez está siendo un poco más pesada y difícil, donde los cuerpos técnicos donde muchas veces no encuentran resultados y terminan cambiando", añadió.

2025_12_251205717 Lucas Pusineri iniciará un ciclo en el sexto club de su carrera como DT FOTO: (X/REDES@caccsde)/NA.

"Vos le ganás a River por segunda vez en la historia y pensás que es un jolgorio tremendo, y no es tan así. Esa conducción, esa complejidad hace que se vaya desgastando la relación entre el cuerpo técnico, directivos, jugadores", explicó Lucas Pusineri, que también dirigió a Independiente, Tigre, Cúcuta y Deportivo Cali (estos últimos dos en Colombia)

Para cerrar, no dejó de elogiar al folklore del deporte más popular del país: "Eso no quita que tenemos un fútbol tan pasional y lindo".

