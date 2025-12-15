Lucas Pusineri, flamante entrenador de Central Córdoba, dio su punto de vista sobre la complejidad de ser entrenador. Y, particularmente, de ser entrenador en el fútbol argentino. Su respuesta sorprendió a muchos, porque instaló una nueva variante que no estaba en el radar.
"ES DESGASTANTE"
Lucas Pusineri, nuevo DT de Central Córdoba: "Lo más difícil es la conducción"
Lucas Pusineri, nuevo entrenador de Central Córdoba, habló de las bambalinas de su profesión a pocos días de asumir en el Ferroviario.
Lucas Pusineri reemplazó a Omar De Felippe, que recientemente dio un paso al costado tras haber logrado el título más importante en la historia del Ferroviario: la Copa Argentina.
Tras algunas rispideces con la dirigencia, De Felippe dio un paso al costado. El club apadrinado por Pablo Toviggino se movió rápido y contrató a un DT que conoce el fútbol norteño: Lucas Pusineri.
El ex futbolista de Independiente fue entrenador de Atlético Tucumán hasta fines de octubre. Fue su segundo ciclo. El primero, entre 2022 y 2023, fue más largo y más exitoso. No se fue bien del Decano. "Yo me fui de una forma complicada porque nosotros estuvimos siempre dentro de los 8 clasificados. Hubo una cuestión de un reclamo de futbolistas de premios y se complicó todo. Después el eslabón más débil termina siendo el entrenador y el cuerpo técnico", sostuvo.
Entre sus proezas al frente de Atlético Tucumán está la de haber vencido a River dos veces consecutivas por primera vez en la historia del club tucumano. Sin embargo, Lucas Pusineri explicó lo díficil que puede ser manejar un vestuario incluso habiendo triunfado ante un grande como el Millonario.
En diálogo con DSports Radio, confesó, de hecho, que lo más difícil para él de entrenar es "la conducción".
Lucas Pusineri: "La conducción cada vez está siendo un poco más pesada"
"En un grupo de futbolistas o en un grupo deportivo es complejo, difícil. La convivencia es realmente muchas veces desgastante. Por ejemplo: Atlético Tucumán le gana River Plate por segunda vez consecutiva desde el profesionalismo. ¿Es un vestuario totalmente alegre? Sí, pero también están los muchachos que no pudieron sumar minutos, entonces hay una atmósfera que hace que al otro día el futbolista descrea de las situaciones porque no le tocó jugar", dijo.
"La conducción cada vez está siendo un poco más pesada y difícil, donde los cuerpos técnicos donde muchas veces no encuentran resultados y terminan cambiando", añadió.
"Vos le ganás a River por segunda vez en la historia y pensás que es un jolgorio tremendo, y no es tan así. Esa conducción, esa complejidad hace que se vaya desgastando la relación entre el cuerpo técnico, directivos, jugadores", explicó Lucas Pusineri, que también dirigió a Independiente, Tigre, Cúcuta y Deportivo Cali (estos últimos dos en Colombia)
Para cerrar, no dejó de elogiar al folklore del deporte más popular del país: "Eso no quita que tenemos un fútbol tan pasional y lindo".