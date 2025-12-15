El Gobierno tiene ya los votos en el Senado para la reforma laboral, pero corre contra el calendario

El obstáculo del reglamento

Con los votos prácticamente asegurados, el foco ahora está puesto en los plazos. El Gobierno quiere que la reforma laboral sea aprobada durante el actual período de sesiones extraordinarias, que concluye el 30 de diciembre. Sin embargo, el reglamento parlamentario amenaza con frustrar ese objetivo.

En el Senado, el proyecto todavía debe atravesar el paso formal por las comisiones. La de Trabajo y Previsión Social aún no fue conformada, y también debería intervenir Presupuesto y Hacienda, ya que la iniciativa incluye modificaciones con impacto fiscal. Incluso si ambas comisiones se activan de inmediato y emiten dictamen en tiempo récord, el reglamento establece un plazo mínimo de días entre el dictamen y el tratamiento en el recinto.

En el mejor de los escenarios, la sesión para otorgar la media sanción podría realizarse cerca del 23 de diciembre. A partir de allí, el proyecto debería volver a Diputados, donde el procedimiento se repite: comisión, dictamen y espera reglamentaria. Con el calendario corriendo y las fiestas en el medio, la posibilidad de sancionar la ley antes de fin de año aparece cada vez más ajustada.

En la Casa Rosada admiten que la expectativa inicial de aprobar la reforma antes de Navidad ya quedó descartada. La alternativa que se analizó para acelerar los tiempos —habilitar el tratamiento directo en el recinto sin pasar por comisiones— requeriría una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un número inalcanzable tanto en el Senado como en Diputados, especialmente con la oposición de Unión por la Patria.

Un cierre que podría estirarse

Ante ese escenario, en el oficialismo ya evalúan una salida más pragmática: dejar avanzar la media sanción en diciembre y completar el trámite legislativo en un nuevo período de sesiones extraordinarias, que podría convocarse para enero o febrero de 2026.

La reforma laboral sigue siendo una de las piezas centrales del programa económico y político de Milei. Los votos están, el acuerdo político existe y el Senado dejó de ser una muralla infranqueable. Pero, como tantas veces en el Congreso, el reglamento y el calendario pueden terminar marcando el ritmo de una ley que el Gobierno considera estratégica.

