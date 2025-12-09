El Gobierno 'disfrazó' el portazo de la CGT al Consejo de Mayo

Embed - Consejo de Mayo, presentación del informe final 2025

Según entienden en la CGT, la reforma laboral que propone el Gobierno incluiría un avance sobre derechos adquiridos por los trabajadores, con lo cual no sería convalidado. De esa manera, el “faltazo” a la convocatoria oficial sería una de las primeras maniobras previas a un conflicto que parece inminente.

La presentación del texto final que el Ejecutivo planea presentar en el Congreso relativo a la reforma laboral contendría cambios “agresivos” para la CGT y la representación gremial. Si bien los funcionarios buscaron bajarle el tono a los trascendidos, finalmente algunos de los puntos polémicos como la limitación del derecho a huelga plena estarían incluidos.

Además, el texto podría contener cambios fuertes referidos a los aportes gremiales, algo que afectaría a pleno a los representantes que componen la CGT. La eliminación de la obligatoriedad del aporte de la cuota sindical sería el trasfondo esencial de las diferencias para la dirigencia, que estaba dispuesta a acompañar una norma que no tocara ese aspecto.

Conclusiones del Consejo de Mayo

Entre los compromisos asumidos por el Consejo de Mayo se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó Adorni.

Luego, el funcionario describió las principales ideas de los puntos trabajados por el Consejo.

En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, el informe propone que la Ley de Expropiaciones contemple una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes.

Respecto al equilibrio fiscal, se presentará una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit presupuestario nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipifica como delito el gasto sin partida presupuestaria.

En el ámbito de la reducción del gasto público, el informe señala que en 2024 el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios descendió del 42% al 31% del Producto Bruto Interno (PBI).

En materia de educación, la propuesta otorga mayor autonomía a las provincias y a cada institución educativa. El Estado fijará contenidos mínimos comunes, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios

La reforma tributaria incluye proyectos elaborados por el Ministerio de Economía. Entre ellos, la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la implementación de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, en el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizará la declaración por el contribuyente.

En el capítulo de recursos naturales, el Consejo abordó la modificación de la Ley de Glaciares, que el Presidente ya anunció que enviará a sesiones extraordinarias.

Sobre la modernización laboral, Adorni se limitó al punto que contempla la derogación de normas consideradas obsoletas, como la Ley de Teletrabajo, surgida durante la pandemia, que según el jefe de Gabinete “no obtuvo el efecto deseado”.

En cuanto a la apertura al comercio internacional, el informe sostiene que Argentina es el país más cerrado del mundo en términos relativos, debido a barreras arancelarias, paraarancelarias y a una disociación en el marco jurídico de integración global.

