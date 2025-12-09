En medio de las negociaciones parlamentarias por la reforma laboral, el Gobierno decidió dejar fuera del proyecto los puntos que afectaban de manera directa al funcionamiento y al financiamiento de los sindicatos. En la Casa Rosada aseguran que el eje de la iniciativa será la generación de empleo y que, por ahora, no habrá modificaciones sustanciales en las estructuras gremiales.
Giro en la reforma laboral: Qué puntos cedió el Gobierno para evitar un choque con la CGT
El Gobierno reculó y tratará de no enfrentarse a los sindicatos. Por ello, cedió algunos puntos en su proyecto de reforma laboral.
Fuentes oficiales confirmaron que la prioridad es evitar un conflicto con las centrales obreras antes del debate legislativo. Con ese objetivo, el oficialismo trabaja para que el Senado dé media sanción a la reforma antes del 30 de diciembre, lo que permitiría su tratamiento en Diputados después del 15 de enero.
Bullrich, al mando de las tratativas en el Senado
La articulación política con la oposición dialoguista y con los gremios quedó en manos de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. La dirigente encabezará, al menos hasta febrero, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que luego retomará su titular formal, Carmen Álvarez Rivero.
El texto definitivo será remitido este martes al Senado para dar inicio al proceso formal de debate.
Los cambios de la reforma laboral y los que siguen sobre la mesa
Uno de los puntos que el Ejecutivo decidió dejar afuera es la eliminación o restricción de la cuota solidaria, un mecanismo clave para la recaudación sindical. La CGT había rechazado desde el inicio cualquier intento de modificar ese esquema y mantuvo conversaciones con distintos funcionarios durante las últimas semanas para garantizar que quedara excluido del proyecto.
En paralelo, el Gobierno introdujo un cambio relevante: la prelación del convenio por empresa sobre el convenio por actividad, aunque con una limitación importante.
Solo podrán firmar estos acuerdos los sindicatos con personería gremial, lo que desplaza a las comisiones internas y delegados de fábrica.
Todavía no hay definiciones sobre otros artículos sensibles. Uno de ellos es la restricción a la ultraactividad de los convenios colectivos (la continuidad automática de acuerdos vencidos), un punto que la CGT considera de alto impacto. Para compensar, la última versión del proyecto incorpora una cláusula que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar a sindicatos y empleadores dentro del plazo de un año para renegociar o refrendar los convenios vencidos.
Tampoco está claro si se mantendrá la propuesta de tipificar bloqueos y tomas de establecimientos como infracciones específicas, ni si se incluirá una reglamentación más estricta del derecho de huelga, materia que ya había sido abordada en el DNU 70/2023 impulsado por Federico Sturzenegger.
Definiciones pendientes y última reunión del Consejo de Mayo
El Consejo de Mayo, el espacio de articulación política creado para la reforma, tuvo este martes su último encuentro a las 13 en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Balcarce 50. Allí se terminaron de ajustar detalles antes de que el proyecto quede definitivamente cerrado.
En el Gobierno todavía no resuelven si el anuncio se hará mediante una conferencia de prensa o si el texto se enviará directamente al Congreso sin presentación pública. Lo que sí reconocen puertas adentro es que el borrador final mantiene la estructura y el espíritu del anteproyecto que ya circuló semanas atrás.
