El Gobierno de Javier Milei avanzó con una amplia reconfiguración administrativa que impacta en la Jefatura de Gabinete y en tres ministerios estratégicos. La medida llega en medio del recambio interno provocado por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, y busca reacomodar el funcionamiento estatal tras los últimos movimientos políticos.
NUEVO GABINETE
Milei redefine el mapa del Estado y reordena funciones clave en varias áreas del Gobierno
El gobierno de Javier Milei formalizó los cambios en el Gabinete. Manuel Adormi suma más poder y Economía también sufrió algunos cambios.
Los ajustes quedaron formalizados en el Decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y avalado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). Según el texto, el rediseño apunta a “optimizar la gestión” y adecuar la estructura del Estado a las prioridades actuales del Gobierno.
Los cambios en el Gobierno de Milei
Una Jefatura de Gabinete más robusta y con nuevas áreas estratégicas
El área coordinada por Manuel Adorni suma un abanico de secretarías que amplían su rol político y administrativo. Entre ellas, figuran la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la de Coordinación Legal y Administrativa, la Ejecutiva, la de Turismo y Ambiente, la de Innovación, Ciencia y Tecnología y la de Comunicación y Prensa.
Cada una incorpora subsecretarías con tareas específicas, como Proyectos Estratégicos, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o Prensa y Difusión.
Economía: un organigrama ampliado para un ministerio cargado de competencias
El Ministerio de Economía concentra la mayor cantidad de modificaciones. La cartera de Caputo reordena sus áreas internas en un esquema que incluye secretarías vinculadas a Política Económica, Hacienda, Finanzas, Industria y Comercio, Agro, Energía y Minería, Producción, Obras Públicas, Transporte y Asuntos Nucleares, entre otras.
También se incorporan dependencias destinadas a pequeñas y medianas empresas, economía del conocimiento e infraestructura.
Interior: foco en la articulación federal y asuntos políticos
La nueva estructura del Ministerio del Interior redefine su esquema bajo tres ejes principales: la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior, y la Secretaría de Provincias y Municipios.
Además, dependerá de este ministerio el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que mantiene sus funciones específicas en materia de políticas hacia los pueblos originarios.
Salud: reorganización interna y fortalecimiento de áreas operativas
La cartera sanitaria incorpora tres secretarías: Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria y Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.
El decreto también precisa nuevas responsabilidades para la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales en materia de ceremonial y protocolo, que deberá coordinarse con la Secretaría General.
Seguridad: ajuste de competencias y marco legal para refugiados
En el Ministerio de Seguridad, la actualización del organigrama involucra, entre otros puntos, a la Secretaría de Seguridad Nacional, que tendrá participación directa —según el texto oficial— en las acciones previstas por la Ley 26.165, vinculada al reconocimiento y la protección de refugiados.
