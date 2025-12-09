Milei redefine el mapa del Estado y reordena funciones clave en varias áreas del Gobierno

También se incorporan dependencias destinadas a pequeñas y medianas empresas, economía del conocimiento e infraestructura.

Interior: foco en la articulación federal y asuntos políticos

La nueva estructura del Ministerio del Interior redefine su esquema bajo tres ejes principales: la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior, y la Secretaría de Provincias y Municipios.

Además, dependerá de este ministerio el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que mantiene sus funciones específicas en materia de políticas hacia los pueblos originarios.

Salud: reorganización interna y fortalecimiento de áreas operativas

La cartera sanitaria incorpora tres secretarías: Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria y Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

El decreto también precisa nuevas responsabilidades para la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales en materia de ceremonial y protocolo, que deberá coordinarse con la Secretaría General.

Seguridad: ajuste de competencias y marco legal para refugiados

En el Ministerio de Seguridad, la actualización del organigrama involucra, entre otros puntos, a la Secretaría de Seguridad Nacional, que tendrá participación directa —según el texto oficial— en las acciones previstas por la Ley 26.165, vinculada al reconocimiento y la protección de refugiados.

__________________________________

Más noticias en Urgente24:

Por Sur Finanzas, Javier Milei mandó la División Antimafia a Claudio Tapia pero ¿y ANDIS?

La CGT vacía el Consejo de Mayo y apunta contra la reforma laboral

Tras el estruendo de los F-16, el silencio en FAdeA: Buscan eyectar 200 empleados