Fuerte advertencia por las intenciones de Javier Milei de terminar con la "clase media"

¿Otro freno judicial para Javier Milei?

Además, el informe afirma que existe una debilidad estructural en la estrategia legal del gobierno que podría derivar en un freno judicial. La Secretaría de Energía optó por un mecanismo de Consulta Pública en lugar de convocar a una Audiencia Pública presencial para validar estos cambios.

Es que así el gobierno llega a cumplir con los plazos administrativos antes de enero. Pero según Paspartú, la decisión es riesgosa, ya que al evitar la audiencia, el Ejecutivo se expone a una "eventual judicialización del acto administrativo" por incumplir los criterios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fijó en el célebre fallo "CEPIS" de 2016, que frenó los tarifazos de la gestión Macri.

milei-malvinas.jpg Javier Milei. Evadir impuestos, menos grave que subcategorizarse para recibir subsidios, en la visión del Gobierno. Foto: NA

Plazos y dudas

Además, el apuro del gobierno levanta sospechas sobre la calidad institucional del proceso. Los plazos que maneja el oficialismo son muy escasos: la ciudadanía tiene apenas 15 días hábiles (hasta el 22 de diciembre) para opinar, y el Gobierno se reserva solo 5 días para procesar esas observaciones y dictar la norma.

Para Paspartú, estos tiempos dejan una "incógnita abierta respecto de la eficacia del procedimiento" y cuestionan si la participación ciudadana tendrá alguna "verdadera injerencia" en la decisión final o si se trata de un mero trámite burocrático.

El nuevo régimen

El nuevo régimen SEF no solo restringe quién entra, sino cuánto consume, y así propone:

Electricidad: Un bloque base subsidiado de 300 kWh/mes en periodos de alto consumo y 150 kWh/mes en bajo consumo.

Gas: Topes definidos por zona bioclimática.

Bonificación: El Estado subsidiará el 50% del consumo base, eliminando la gratuidad total sobre los bloques subsidiados.

A esto se suma una liberalización de los precios mayoristas. En gas (PIST), se adoptará un precio único anual de 3,79 USD/MMBTU, eliminando la estacionalidad del "Plan Gas.Ar", lo que dolariza y estandariza el costo base del sistema.

Pero según el informe de Paspartú, la combinación de exclusión a la clase media y la debilidad jurídica configura un escenario altamente conflictivo para el inicio de 2026 Pero según el informe de Paspartú, la combinación de exclusión a la clase media y la debilidad jurídica configura un escenario altamente conflictivo para el inicio de 2026

Así, la eficiencia técnica que busca el Gobierno chocaría de frente no sólo con la realidad social sino también con los tribunales.

Los reparos de Flavia Royón

flavia royon.jpg La flamante senadora nacional de Salta, Flavia Royón, se mostró de acuerdo con la modificación del sistema de subsidios pero puso reparos.

En cambio, la flamante senadora nacional de Salta, Flavia Royón, se mostró de acuerdo con la modificación del sistema de subsidios que anunció la gestión de Javier Milei, aunque señaló que deben tener un mayor tope según las zonas climáticas del país.

"Me parece que está bien ir a un solo esquema", aseguró Flavia Rayón, quien era secretaria de Energía y Minería de la Nación del gobierno de Alberto Fernández cuando se lanzó el sistema que está vigente desde 2022 hasta la actualidad. Sin embargo, ahora expresó que el esquema se extendió más de lo planeado: "implementamos un sistema de segmentación -el famoso N1, N2 y N3- que era provisorio y vencía en diciembre de 2023".

También mencionó algunas problemáticas pendientes a resolver en el proyecto actual, como la dificultad que puede implicar el uso de la billetera electrónica en algunos lugares del país, o lo que denominó la hogarización: "vos podés estar pagando subsidios para la garrafa a muchas personas del mismo hogar, y este tema está aún sin resolver en parte por la informalidad que hoy tiene la Argentina", explicó.

Cuando le preguntaron acerca de la posible eliminación de la Ley de Zona Fría -una de las medidas incluidas dentro de la reforma del esquema de subsidios- remarcó que no está a favor de los subsidios generalizados, sino que deben tener un mayor tope según las zonas climáticas del país.

"Tiene que ser un sistema donde el Estado subsidie a aquel que realmente lo necesita, y por supuesto no es lo mismo el requerimiento de una persona que vive en la Patagonia que él que vive en Córdoba", aseguró Royón. La ley que se propone modificar y que abordará ahora como senadora, es la que extendió la Zona Patagónica y casi dos tercios del país.

Respecto a la hoja de ruta del proyecto indicó que no la tiene clara en su totalidad, pero sí sabe que se habló de un 16% de subsidios a nivel general, y que "hay que ver cuánto se aplica en este segmento, mientras que el resto va a ir a tarifa plena". También aclaró que le es difícil precisar cuánto aumentará el precio de las tarifas, pues el porcentaje de coberturas varía según las estaciones del año.

