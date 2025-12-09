Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle

Live Blog Post

Última reunión del Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo volverá a reunirse hoy a las 13.30 con la intención de definir los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional. Lo hará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que iniciarán el 10 de diciembre hasta el 30, Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laboral y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a "blindar" el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

La última reunión del Consejo de Mayo se hará un día antes de que los diputados nacionales electos que prestaron juramento en la sesión preparatoria tomen posesión de sus cargos. Con la nueva composición de la Cámara baja en funciones desde mañana, el Gobierno buscará agotar entre el martes y miércoles de la semana próxima la sanción del proyecto de Presupuesto 2026.

La idea es que el martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión que volverá a ser presidida por "Bertie" Benegas Lynch, y que al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre, la iniciativa llegue al recinto para obtener la media sanción, y ser inmediatamente girada al Senado.