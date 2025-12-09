urgente24
Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle

El gobierno de Javier Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del 10 y el 30 de diciembre. En las afueras, la calle responde.

9 de diciembre de 2025 - 09:04

Se aproxima el 10/12, el día que asumirán los nuevos integrantes del Congreso con La Libertad Avanza con mayor número de votos y aliados dispuestos a apoyar. Javier Milei llamará a extraordinarias. El Presidente necesita el Presupuesto antes de fin de año y los gobernadores presionan por más fondos.

En paralelo, ingresa la reforma laboral. Mientras crece la expectativa por el proyecto que el Ejecutivo presentará en las próximas horas antes de enviarlo al Senado, el Consejo de Mayo se reunirá este martes para ultimar detalles de la iniciativa y ajustar los detalles de su informe final que será girado al Parlamentario.

Si bien los textos y el formato de presentación de las propuestas permanecen en reserva, recientemente circuló un borrador con los principales puntos del documento que busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo, algunos de los cuales son particularmente sensibles para los gremios.

El primer test que tiene el Gobierno con vistas a los mercados, además de la licitación del próximo miércoles, es lograr aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Ese desafío llevó a que se sumara el ministro de Economía, Luis Caputo, a las negociaciones, en un nuevo rol que busca tener para impulsar las iniciativas en el Parlamento.

En las afueras, la calle es un infierno: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un nuevo paro nacional en contra de la reforma laboral que impulsa Nación. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló la semana pasada y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

------------

Live Blog Post

Redes de U24: Cambio histórico en Argentina

El 65% prefiere medios digitales, y entre los jóvenes la cifra explota al 93%. El feed desplazó al prime time… y cada fuerza política vive en su propia burbuja informativa.

Las redes ya no acompañan la agenda: la construyen. Y este es solo el primer capítulo.

En el próximo reel: cómo la inteligencia artificial está empezando a golpear el tráfico de todos los medios.

Live Blog Post

Noviembre no fue la excepción

Las ventas minoristas de los comercios pequeños y medianos se derrumbaron nuevamente este mes de noviembre, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó el desplome del 9,1% respecto de la facturación de esos mismos establecimientos en el mes de octubre.

En la comparación con el mismo mes de 2024, CAME registró un descenso del 4,1%. Aun así, el acumulado del año dejó un incremento interanual de 3,4%, lo que indica que el impulso de las ventas en los primeros meses del año se perdió por completo.

image

Live Blog Post

La economía continúa al rojo vivo: Impacto en la industria

La industria en Argentina vuelve a mostrar un termómetro del estancamiento económico: según la IV Encuesta UIA – Noviembre 2025, el sector fabril atraviesa una retracción profunda, con múltiples indicadores en rojo y una alarmante caída de producción, ventas y empleo. Casi la mitad de los industriales tiene problemas de pagos y el 29,3% no puede pagar los impuestos.

El documento muestra que el 40,3% de las empresas industriales reportó una caída en su producción en el último trimestre, mientras apenas un 21,3% registró aumentos. En lo que respecta a ventas internas, la contracción afecta al 47,4% de las firmas, con solo un 21% experimentando incrementos.

Live Blog Post

Nueva baja de retenciones para el campo

En un nuevo capítulo para poner fin a las retenciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una "nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo".

"Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos", reveló el titular del Palacio de Hacienda desde su cuenta de X.

En esa línea, agregó que "eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei" y puntualizó que, "en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan" seguirán "haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible".

Live Blog Post

Última reunión del Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo volverá a reunirse hoy a las 13.30 con la intención de definir los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional. Lo hará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que iniciarán el 10 de diciembre hasta el 30, Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laboral y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a "blindar" el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

La última reunión del Consejo de Mayo se hará un día antes de que los diputados nacionales electos que prestaron juramento en la sesión preparatoria tomen posesión de sus cargos. Con la nueva composición de la Cámara baja en funciones desde mañana, el Gobierno buscará agotar entre el martes y miércoles de la semana próxima la sanción del proyecto de Presupuesto 2026.

La idea es que el martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión que volverá a ser presidida por "Bertie" Benegas Lynch, y que al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre, la iniciativa llegue al recinto para obtener la media sanción, y ser inmediatamente girada al Senado.

Live Blog Post

Jornada caliente: Las calles reaccionan contra Javier Milei

Diciembre se ha caracterizado por ser un mes 'caliente' en la Argentina, y no sólo por altas temperaturas: la conflictividad social aumenta a fin de año y, parece, 2025 no será excepción. Este martes (09/12), marcha de ATE al Congreso contra reforma laboral, pero también vuelven los piquetes en diferentes puntos del país. Prueba de fuego para Alejandra Monteoliva.

Tal como había informado Urgente24, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) realizará un paro de actividades y marchará al Congreso a las 10.30 para reclamar la reincorporación del personal despedido de las dependencias públicas, exigir la reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y para oponerse al nuevo recorte del 10% de la planta que se proyecta para el fin de año. Pero, también, para expresar el rechazo a la reforma laboral que promueve Javier Milei. Será ésta la primera reacción en las calles al proyecto que impulsa el Gobierno.

Live Blog Post

El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del 10 y el 30 de diciembre con un temario que incluye 7 proyectos: Presupuesto 2026; Inocencia Fiscal; Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; Modernización Laboral; Reforma del Código Penal y Régimen de Presupuestos Mínimos para Glaciares y Ambiente Periglacial.

Según el decreto 865/2025, publicado este martes (9/12) en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se establecieron los proyectos que serán tratados en sesiones extraordinarias del Congreso con eje en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 pero también la reforma laboral y del Código Penal.

Por su parte, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, le pone límites al déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

