Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle

Se aproxima el 10/12, el día que asumirán los nuevos integrantes del Congreso con La Libertad Avanza con mayor número de votos y aliados dispuestos a apoyar. Javier Milei llamará a extraordinarias. El Presidente necesita el Presupuesto antes de fin de año y los gobernadores presionan por más fondos.
Redes de U24: Cambio histórico en Argentina
El 65% prefiere medios digitales, y entre los jóvenes la cifra explota al 93%. El feed desplazó al prime time… y cada fuerza política vive en su propia burbuja informativa.
Las redes ya no acompañan la agenda: la construyen. Y este es solo el primer capítulo.
En el próximo reel: cómo la inteligencia artificial está empezando a golpear el tráfico de todos los medios.
