Diciembre se ha caracterizado por ser un mes 'caliente' en la Argentina, y no sólo por altas temperaturas: la conflictividad social aumenta a fin de año y, parece, 2025 no será excepción. Este martes (09/12), marcha de ATE al Congreso contra reforma laboral, pero también vuelven los piquetes en diferentes puntos del país. Prueba de fuego para Alejandra Monteoliva.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Martes caliente, prueba para Monteoliva: Marcha de ATE y vuelven piquetes
Este martes (09/12) se espera jornada tensa, con marcha de ATE al Congreso y piqueteros cortando distintos puntos del país. Debut caliente para Monteoliva.
Tal como había informado Urgente24, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) realizará mañana un paro de actividades y marchará al Congreso a las 10.30 para reclamar la reincorporación del personal despedido de las dependencias públicas, exigir la reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y para oponerse al nuevo recorte del 10% de la planta que se proyecta para el fin de año. Pero, también, para expresar el rechazo a la reforma laboral que promueve Javier Milei. Será ésta la primera reacción en las calles al proyecto que impulsa el Gobierno.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe nacional de ATE.
“Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aun con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, argumentó Aguiar.
La protesta de ATE comenzará el martes a las 10.30 y en la Ciudad de Buenos Aires el epicentro del reclamo será el Congreso de la Nación. Coincidiría la movilización con el anuncio oficial de la convocatoria a sesiones extraordinarias para intentar tratar el proyecto de reforma laboral entre el 10 y el 31 de diciembre.
Pero no sólo esta marcha pondrá a prueba el 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich -ahora reemplazada por Alejandra Monteoliva en el ministerio de Seguridad-, sino que también diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) saldrán a las calles y prometen piquetes en diferentes puntos de la Argentina.
Los piqueteros prevén activar cortes sorpresa en diferentes puntos y activar ollas populares. La jornada se realizará en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional, según se informó en un comunicado de la Utep.
“No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por sí sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001 que termino con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”, dijo Alejandro Gramajo, jefe de la Utep, una agrupación que comenzó a participar de manera informal de las reuniones de la cúpula de la CGT. La central obrera peronista, que tuvo contactos con la oposición para intentar frenar en el Congreso la reforma, no tiene previsto por ahora activar un plan de lucha.
Los impulsores de la protesta sostienen que desde que asumió Javier Milei, se congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores de la economía popular en $78.000. Además, lo desacopló de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ya de por sí es de “extrema indigencia” ($328.400, según la última actualización unilateral por parte del gobierno).
Desde la mañana del martes, en este marco, comenzará la Jornada Nacional de Lucha contra el hambre y la reforma laboral, convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, Territorios en Lucha, o sea la gran mayoría de las organizaciones sociales y piqueteras.
En tanto, para el miércoles 10/12 se espera una concentración y un encendido colectivo de velas, desde las 18:30 por la emergencia en Discapacidad y el Hospital Garrahan, luego de que Milei decidiera, por decreto, no implementar las leyes aprobadas en el Congreso.
“Por un 2026 sin emergencias: discapacidad y el Hospital Garrahan se abrazan y convocan a Plaza de Mayo”, es el lema de la convocatoria.
---------------
Otras noticias en Urgente24:
César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva
Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta
Lo que esconde el 'Caso Chiqui Tapia': Bajo consumo, desempleo, no reservas, sin crédito