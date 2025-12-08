Martes caliente, prueba para Monteoliva: Marcha de ATE y vuelven piquetes

Pero no sólo esta marcha pondrá a prueba el 'protocolo antipiquetes' de Patricia Bullrich -ahora reemplazada por Alejandra Monteoliva en el ministerio de Seguridad-, sino que también diferentes agrupaciones que coinciden en la Unidad Piquetera, donde manda el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) saldrán a las calles y prometen piquetes en diferentes puntos de la Argentina.

Los piqueteros prevén activar cortes sorpresa en diferentes puntos y activar ollas populares. La jornada se realizará en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan de lucha para poner un freno a lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional, según se informó en un comunicado de la Utep.

image

“No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por sí sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001 que termino con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”, dijo Alejandro Gramajo, jefe de la Utep, una agrupación que comenzó a participar de manera informal de las reuniones de la cúpula de la CGT. La central obrera peronista, que tuvo contactos con la oposición para intentar frenar en el Congreso la reforma, no tiene previsto por ahora activar un plan de lucha.

Los impulsores de la protesta sostienen que desde que asumió Javier Milei, se congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores de la economía popular en $78.000. Además, lo desacopló de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ya de por sí es de “extrema indigencia” ($328.400, según la última actualización unilateral por parte del gobierno).

Desde la mañana del martes, en este marco, comenzará la Jornada Nacional de Lucha contra el hambre y la reforma laboral, convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, Territorios en Lucha, o sea la gran mayoría de las organizaciones sociales y piqueteras.

En tanto, para el miércoles 10/12 se espera una concentración y un encendido colectivo de velas, desde las 18:30 por la emergencia en Discapacidad y el Hospital Garrahan, luego de que Milei decidiera, por decreto, no implementar las leyes aprobadas en el Congreso.

“Por un 2026 sin emergencias: discapacidad y el Hospital Garrahan se abrazan y convocan a Plaza de Mayo”, es el lema de la convocatoria.

