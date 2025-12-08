La intención del presidente estadounidense Donald Trump de centrarse en el hemisferio Occidental fue saludado por su par ruso Vladimir Putin y su principal órgano consultivo, el Kremlin.
AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS
El Kremlin coincide con la nueva estrategia de seguridad de USA: es compatible con la visión rusa
El Kremlin, principal centro del poder del gobierno de Moscú, coincide con Washington, su rival absoluto durante décadas en la “guerra fría”.
La Casa Blanca publicó discretamente la nueva estrategia de seguridad nacional.
Con gran efusividad, los ex enemigos de Estados Unidos ahora celebran el cambio de postura de la Unión y se sienten aliviados porque el eje del mandatario republicano no consiste en pretender un avance hacia el Oriente.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sería para Moscú una visión basada en un "realismo flexible".
El Kremlin argumentó que la súper potencia debería revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX que declaraba que el hemisferio occidental era la zona de influencia de Washington.
El documento continúa argumentando que “a largo plazo, es más que plausible que, a más tardar en unas décadas, la mayoría de los miembros de la OTAN sean no europeos”, lo que plantea lo que denomina “una pregunta abierta” sobre si esos países seguirán considerando su alianza con Estados Unidos de la misma manera.
¿Por qué es tan importante la visión del Kremlin?
Tras los cambios políticos del siglo XX y el fin de la Unión Soviética, el Kremlin mantuvo su función como núcleo del poder estatal y se convirtió en sede permanente del Gobierno de la Federación Rusa.
Desde sus palacios y salas oficiales (en ruso significa “ciudadela”) se organizan eventos relevantes, encuentros con líderes internacionales y discursos clave.
Es el escenario central de la política del país más extenso del planeta (17 millones de kilómetros cuadrados) sigue siendo uno de los monumentos más reconocibles de la gran nación.