El Kremlin argumentó que la súper potencia debería revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX que declaraba que el hemisferio occidental era la zona de influencia de Washington.

El cambio de políticas hacia Europa (teniendo en cuenta la labor del demócrata Joe Biden) implica que las naciones europeas se enfrentan a un “declive económico” que podría verse eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización. El cambio de políticas hacia Europa (teniendo en cuenta la labor del demócrata Joe Biden) implica que las naciones europeas se enfrentan a un “declive económico” que podría verse eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización.

El documento continúa argumentando que “a largo plazo, es más que plausible que, a más tardar en unas décadas, la mayoría de los miembros de la OTAN sean no europeos”, lo que plantea lo que denomina “una pregunta abierta” sobre si esos países seguirán considerando su alianza con Estados Unidos de la misma manera.

putin trump4 Vladimir Putin y Donald Trump

¿Por qué es tan importante la visión del Kremlin?

Tras los cambios políticos del siglo XX y el fin de la Unión Soviética, el Kremlin mantuvo su función como núcleo del poder estatal y se convirtió en sede permanente del Gobierno de la Federación Rusa.

Desde sus palacios y salas oficiales (en ruso significa “ciudadela”) se organizan eventos relevantes, encuentros con líderes internacionales y discursos clave.

Es el escenario central de la política del país más extenso del planeta (17 millones de kilómetros cuadrados) sigue siendo uno de los monumentos más reconocibles de la gran nación.