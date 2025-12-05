El primer ministro indio Narendra Modi recibió este viernes a Vladimir Putin, su homólogo ruso, en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi, desde donde anunció la firma de una serie de acuerdos de defensa, comercio y energía. La cumbre bilateral entre el líder indio y el mandamás del Kremlin desafió las exigencias del mandatario estadounidense Donald Trump, el cual ha estado presionando a India con represalias y sanciones económicas si no cesa con la compra de petróleo a Rusia, lo que, para Washington, contribuye a financiar la máquina de guerra del Kremlin.
REUNIÓN BILATERAL
Narendra Modi (India) y Vladimir Putin (Rusia) desafían las sanciones de Donald Trump
Narendra Modi recibió en India a Vladimir Putin y aseguró que India seguirá comprando petróleo a Rusia, desafiando a las sanciones de Donald Trump. Cómo se interpretó esta reunión de exhibición de poder.
Putin llegó a la Casa de Gobierno de India en su limusina Aurus. Allí fue recibido con todos los honores, con una alfombra roja y la guardia de honor tocando el himno ruso. Un día antes, el líder de Moscú había descendido en el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi, donde el propio Narendra Modi le había dado una calurosa bienvenida con un abrazo fraterno, demostrándole al mundo ante los flashes de la prensa que ambos son socios comerciales y amigos, independientemente de los palos en la rueda que ponga la Casa Blanca para romper su alianza.
Tras la ceremonia de bienvenida oficial, ambos se reunieron a puertas cerradas en el Palacio Presidencial para mantener conversaciones bilaterales sobre temas que contemplan la cooperación estratégica y alianzas comerciales entre Nueva Delhi y Moscú, a pesar de las amenazas de Trump de aumentar a India los aranceles si esta persiste en comprar hidrocarburos a Rusia.
"Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo que se requiere para el desarrollo energético de la India”, afirmó el mandatario ruso, según EFE. Añadió que Moscú está preparado para continuar con los envíos de combustible, a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos y Europa a la flota petrolera rusa producto de la guerra en Ucrania.
Asimismo, Putin, puso en marcha este viernes RT India, nueva señal televisiva del grupo Russia Today destinada al público del sur de Asia, en un acto que compartió con la directora del consorcio mediático, Margarita Simonián, durante su visita oficial a Nueva Delhi, ocasión en que destacó que el inicio de transmisiones en territorio indio permitirá a la población “acercarse a una visión más completa de Rusia” y a “obtener información objetiva sobre lo que ocurre” en su país.
En tanto, el líder de la India redobló la apuesta contra Washington al anunciar este viernes que India seguirá comprando petróleo a Rusia, a pesar de las sanciones de la Casa Blanca. En agosto de 2025, Washington impuso aranceles de hasta el 50% a productos energéticos indios, en represalia por la compra de petróleo a Rusia, lo cual, según Trump, financiaba las arcas estales de un país en guerra con Ucrania, y acusó a India de facilitar la entrada de petróleo ruso a Europa través de la llamada “laguna de la refinería”.
Además, antes de la reunión a puertas cerradas en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi, el primer ministro indio expresó su convicción de que la visita del presidente ruso "tendrá un significado verdaderamente histórico", lo que podría interpretarse como un tirón de orejas a Trump, quien aún amenaza a la India con sanciones económicas significativas si continúa comprando petróleo a Rusia.
Modi dijo que hace "exactamente hace 25 años" Putin visitó por primera vez la India como presidente de Rusia y sentó las bases de la asociación estratégica entre ambas naciones.
Rusia e India con nuevos acuerdos y demostrándole a Trump que no se doblegarán
En una declaración conjunta, después de la cumbre bilateral, el gobierno de Rusia remarcó que seguirá enviando combustible a India "de forma ininterrumpida", un claro desafío a Donald Trump, quien en los últimos meses ha sancionado a Nueva Delhi con aranceles adicionales a Nueva Delhi por la compra de petróleo ruso.
En tanto, el primer ministro Narendra Modi, en declaraciones públicas, deslizó que India y Rusia planean aumentar aún más la cooperación económica entre ambos países con el objetivo de que India establezca una zona de libre comercio Unión Económica Euroasiática, el bloque económico liderado por Rusia de países ex soviéticos, un arreglo comercial que molesta a Europa y a Washington.
India, según sus afirmaciones, planea aumentar sus exportaciones de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles a Rusia, por lo que necesita eliminar ciertas barreras arancelarias. El primer ministro Modi también expresó que la cooperación económica y comercial con Rusia continuará su rumbo y que, además, se agregaran acuerdos mutuos en energías limpias, construcción naval, movilidad laboral y fertilizantes.
De hecho, uno de los principales productores de fertilizantes rusos, Uralchem, y tres empresas indias firmaron un memorando de entendimiento para levantar una planta de urea en Rusia, según comunicaron este viernes el gobierno indio y Uralchem. La planta tendrá una capacidad anual de 1,8 a 2 millones de toneladas, afirmó Uralchem en un comunicado.
La agencia de noticias Interfax reveló que los suministros de fertilizantes rusos a India en 2025 alcanzarán entre 5 y 5,5 millones de toneladas métricas, frente a los 4,7 millones de toneladas de 2024.
En cuanto a la pretensiones del Kremlin, el mandatario ruso quiere asegurarse de que su socio estratégico e importante comprador de petróleo se deje intimidar ante las sanciones de Washington, el cual intenta romper la alianza comercial entre Moscú y Nueva Delhi, así como desfinanciar al frente de guerra ruso como una manera de un alto al fuego forzado en Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció "un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030”, el cual impulsará el comercio anual entre ambas naciones hasta los 100 mil millones de dólares para 2030, una cifra que ascendió hasta 68.700 millones de dólares en el último año fiscal.
