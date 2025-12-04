El termómetro no miente y los ciudadanos lo tienen más que claro. Llegó ese momento del año en que hasta respirar se vuelve un desafío y para quienes no cuentan con una pileta propia o simplemente tienen ganas de cambiar de aire, este parque acuático se presenta como una alternativa más que refrescante.
Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal
El calor aprieta y este parque acuático ofrece piletas enormes, parrillas sin cargo y actividades para todas las edades.
"Open Park Land", ubicado en la intersección de Avenida Rincón y Avenida Villegas, pleno corazón de San Justo, vuelve a abrir sus puertas el sábado 6 de diciembre. La propuesta se extenderá hasta el 22 de febrero, ofreciendo un lugar de diversión durante los meses más sofocantes del año.
La accesibilidad es uno de sus puntos más fuertes. El establecimiento funcionará de lunes a domingos, incluidos feriados, en un horario súper conveniente que va desde las 10:00 a las 20:00hs, brindando amplias posibilidades para organizar una escapada sin complicaciones.
Pero acá viene lo más interesante, ya que este lugar no te complica la vida con restricciones innecesarias. Podés llegar tranquilo en tu auto y dejarlo sin gastar un peso extra, porque el estacionamiento es completamente gratuito y custodiado las 24 horas. Así también, si por esas casualidades tenés antojo de armar un asado, en este parque podés concretarlo, dado que cuenta con más de 20 parrillas disponibles que podés usar sin costo adicional. Está permitido ingresar con comida y bebidas, siempre que no contengan alcohol.
Cuánto sale la entrada del parque acuático "Open Park Land"
Ahora hablemos de números, porque es información que todos quieren saber. Entre lunes y sábados, los chicos de 6 a 12 años abonan $17.000, mientras que los mayores pagan $20.000. Los domingos y feriados el tarifario cambia: los menores pasan a pagar $21.000 y los adultos $24.000. Un detalle importante: los pequeños de hasta 5 años entran gratis, lo cual es un alivio considerable para las familias con niños más chiquitos.
Ahora bien, ¿Qué podés disfrutar por ese precio? Bastante más de lo que imaginás. Tu entrada incluye acceso a cuatro piletas con toboganes acuáticos, guardarropas, canchas de beach volley, fútbol, fútbol tenis y fútbol playa. También hay Kids Club (según disponibilidad), clases de aqua gym y actividades recreativas diseñadas para todas las edades.
La ubicación es otra ventaja considerable para quienes viven en Capital Federal o alrededores. En auto, estás a apenas 10 minutos desde Avenida Rivadavia y General Paz, y a 20 minutos desde Avenida 9 de Julio y la Autopista 25 de Mayo. Ahora, si preferís el transporte público, los colectivos 378 y 298 te dejan directamente en la puerta del predio. Mientras que las líneas 96, 205, 113, 55 y 88 te dejan a media cuadra de distancia.
