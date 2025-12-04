Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

Ahora bien, ¿Qué podés disfrutar por ese precio? Bastante más de lo que imaginás. Tu entrada incluye acceso a cuatro piletas con toboganes acuáticos, guardarropas, canchas de beach volley, fútbol, fútbol tenis y fútbol playa. También hay Kids Club (según disponibilidad), clases de aqua gym y actividades recreativas diseñadas para todas las edades.

image Parque acuático.

La ubicación es otra ventaja considerable para quienes viven en Capital Federal o alrededores. En auto, estás a apenas 10 minutos desde Avenida Rivadavia y General Paz, y a 20 minutos desde Avenida 9 de Julio y la Autopista 25 de Mayo. Ahora, si preferís el transporte público, los colectivos 378 y 298 te dejan directamente en la puerta del predio. Mientras que las líneas 96, 205, 113, 55 y 88 te dejan a media cuadra de distancia.

