VIERNES 05/12
UTA anunció abstención de tareas en algunas líneas del AMBA
El gremio advirtió que habrá abstención de tareas de aquellos que no cobraron. "Si no pagan el salario completo se levanta la medida" afirmaron
De acuerdo con el medio Crónica, la UTA advirtió que no habrá colectivos durante toda la jornada del viernes 5 de diciembre si las empresas no liquidan los salarios de noviembre de manera completa.
Por su lado, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin embargo, algunas líneas aún mantienen la medida de fuerza, al sostener que no se cobraron los sueldos completos.
El vocero sindical Mario Calegari afirmó que muchas líneas todavía no acreditaron los sueldos de noviembre y advirtió que, si eso no ocurre antes de la medianoche, habrá “abstención de tareas” d esde la madrugada. “No hablamos de paro: los choferes estarán en las empresas, pero sin salario no se puede salir”, sostuvo.
