urgente24
ACTUALIDAD UTA > líneas > AMBA

VIERNES 05/12

UTA anunció abstención de tareas en algunas líneas del AMBA

El gremio advirtió que habrá abstención de tareas de aquellos que no cobraron. "Si no pagan el salario completo se levanta la medida" afirmaron

04 de diciembre de 2025 - 19:36
La UTA advierte

La UTA advierte

Paro de colectivos: la UTA anunció abstención de tareas este viernes 5 de diciembre en algunas líneas que no funcionarían desde medianoche

De acuerdo con el medio Crónica, la UTA advirtió que no habrá colectivos durante toda la jornada del viernes 5 de diciembre si las empresas no liquidan los salarios de noviembre de manera completa.

Por su lado, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguir leyendo

Sin embargo, algunas líneas aún mantienen la medida de fuerza, al sostener que no se cobraron los sueldos completos.

La UTA amenaza las vacaciones de invierno
Posiblemente, se repita la terminal con ciertas ausencias

Posiblemente, se repita la terminal con ciertas ausencias

El vocero sindical Mario Calegari afirmó que muchas líneas todavía no acreditaron los sueldos de noviembre y advirtió que, si eso no ocurre antes de la medianoche, habrá “abstención de tareas” d esde la madrugada. “No hablamos de paro: los choferes estarán en las empresas, pero sin salario no se puede salir”, sostuvo.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES