UTA anunció abstención de tareas en algunas líneas del AMBA

La UTA amenaza las vacaciones de invierno Posiblemente, se repita la terminal con ciertas ausencias

El vocero sindical Mario Calegari afirmó que muchas líneas todavía no acreditaron los sueldos de noviembre y advirtió que, si eso no ocurre antes de la medianoche, habrá “abstención de tareas” d esde la madrugada. “No hablamos de paro: los choferes estarán en las empresas, pero sin salario no se puede salir”, sostuvo.