En La Plata, el debate sobre las apps de transporte dejó de ser un ruido de fondo para transformarse en una discusión central dentro del Concejo Deliberante. Tras años de operación en un limbo legal, plataformas como Uber, DiDi y Cabify están más cerca que nunca de obtener un marco regulatorio definitivo. Y lo más inesperado es que los taxistas, históricamente enfrentados a estas aplicaciones, dieron suvisto bueno.
¿SE CIERRA LA GRIETA?
Apps de transporte: La Plata quiere reglas duras y los taxistas aplauden
Todo indica que el funcionamiento de apps de transporte como Uber, DiDi y Cabify en La Plata está por entrar en una nueva etapa.
La iniciativa, presentada por el oficialismo, obtuvo estado parlamentario y empezó a avanzar con un nivel de consenso que sorprende a propios y ajenos. Si el ritmo se mantiene, su aprobación es cuestión de tiempo.
¿Qué regula exactamente el proyecto sobre apps de transporte?
La propuesta busca crear un marco integral que ordene la actividad de todas las apps de transporte que operan en la ciudad. Hasta ahora, estas plataformas funcionaban sin registración formal ni obligaciones locales, lo que derivó en tensiones permanentes con los sectores tradicionales.
El proyecto exige que las empresas se inscriban en un registro municipal, cumplan con la Ley de Contrato de Trabajo y habiliten espacios de descanso para los choferes, algo que no existía hasta el momento. Desde el Concejo aseguran que esta regulación apunta a equiparar responsabilidades y derechos entre las distintas modalidades de transporte.
¿Qué requisitos deberán cumplir los choferes de apps de transporte?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la equiparación de condiciones entre conductores de apps, taxis y remises.
Los choferes deberán presentar:
- DNI
- Licencia de conducir vigente
- Certificado de antecedentes penales
- Documentación del vehículo al día
- Seguro obligatorio
- VTV aprobada
Además, se establecen límites de antigüedad del vehículo que como máximo debe tener 15 años para autos y 10 para motos, igualando parámetros que ya rigen para otras modalidades formales.
Otro aspecto importante es que taxistas y remiseros podrán incorporarse a las apps siempre que reúnan las mismas exigencias. Esto abre la puerta a la convergencia entre ambos modelos, algo que hace algunos años parecía imposible.
¿Por qué los taxistas apoyan ahora la regulación de apps de transporte?
El giro más llamativo del debate llegó desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros. Su secretario general, Juan Carlos Berón, manifestó un respaldo contundente al proyecto, marcando diferencias con iniciativas anteriores.
“Necesitábamos que las aplicaciones tengan obligaciones como nosotros y que tributen como nosotros. Este proyecto le da prioridad al taxi”, afirmó Berón, celebrando que esta vez se encuadre a las plataformas bajo reglas claras.
Según explican desde el sector, la falta de regulación anterior significaba competir con actores que no tenían las mismas cargas impositivas ni controles. Para ellos, la nueva normativa representa un reordenamiento que podría equilibrar la situación.
¿Qué impacto puede tener esta regulación en el sistema de transporte urbano?
Si el Concejo aprueba la iniciativa, La Plata se sumará a otras ciudades del país que ya avanzaron hacia un marco regulado para las apps de transporte, abriendo un escenario donde taxis, remises y conductores independientes convivirán bajo estándares similares.
Entre los cambios potenciales:
- Formalización de miles de viajes diarios que hoy no están regulados.
- Mayor seguridad para usuarios al exigir documentación y antecedentes.
- Control municipal sobre plataformas que antes operaban sin supervisión.
- Posible crecimiento del número de choferes, al habilitar a taxistas y remiseros a integrarse.
