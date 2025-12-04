Apps de transporte: La Plata quiere reglas duras y los taxistas aplauden

Los choferes deberán presentar:

DNI

Licencia de conducir vigente

Certificado de antecedentes penales

Documentación del vehículo al día

Seguro obligatorio

VTV aprobada

Además, se establecen límites de antigüedad del vehículo que como máximo debe tener 15 años para autos y 10 para motos, igualando parámetros que ya rigen para otras modalidades formales.

Otro aspecto importante es que taxistas y remiseros podrán incorporarse a las apps siempre que reúnan las mismas exigencias. Esto abre la puerta a la convergencia entre ambos modelos, algo que hace algunos años parecía imposible.

¿Por qué los taxistas apoyan ahora la regulación de apps de transporte?

El giro más llamativo del debate llegó desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros. Su secretario general, Juan Carlos Berón, manifestó un respaldo contundente al proyecto, marcando diferencias con iniciativas anteriores.

“Necesitábamos que las aplicaciones tengan obligaciones como nosotros y que tributen como nosotros. Este proyecto le da prioridad al taxi”, afirmó Berón, celebrando que esta vez se encuadre a las plataformas bajo reglas claras.

Según explican desde el sector, la falta de regulación anterior significaba competir con actores que no tenían las mismas cargas impositivas ni controles. Para ellos, la nueva normativa representa un reordenamiento que podría equilibrar la situación.

apps de transporte, cabify, taxis, La Plata

¿Qué impacto puede tener esta regulación en el sistema de transporte urbano?

Si el Concejo aprueba la iniciativa, La Plata se sumará a otras ciudades del país que ya avanzaron hacia un marco regulado para las apps de transporte, abriendo un escenario donde taxis, remises y conductores independientes convivirán bajo estándares similares.

Entre los cambios potenciales:

Formalización de miles de viajes diarios que hoy no están regulados.

Mayor seguridad para usuarios al exigir documentación y antecedentes.

Control municipal sobre plataformas que antes operaban sin supervisión.

Posible crecimiento del número de choferes, al habilitar a taxistas y remiseros a integrarse.

Más noticias en Urgente24

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo