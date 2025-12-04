Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán el próximo lunes 8 de diciembre por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Muchos lo consideran el clásico de La Plata más importante de la historia y, en la previa a dicho encuentro, en el Lobo se tomó una decisión drástica.
EN LA PREVIA VS ESTUDIANTES
Gimnasia tomó una decisión que nadie en La Plata puede creer
En la previa del duelo ante Estudiantes, Gimnasia de La Plata tomó una decisión que causó mucha polémica.
La situación dirigencial del club no atraviesa un buen momento. Hace apenas un mes se produjo un episodio de gran violencia, en el que volaron botellas, hubo lanzamiento de huevos y se golpeó con sillas a miembros de la Comisión Directiva durante una asamblea.
La decisión de los jugadores de Gimnasia
Durante la mañana de este jueves 4 de diciembre se dio a conocer que los jugadores de Gimnasia tomaron la decisión de no entrenarse en la previa del clásico ante Estudiantes.
Según informó el periodista Damián Iribarren en ESPN, a varios futbolistas se les adeudan cuatro meses de sueldo, motivo por el cual resolvieron frenar la actividad hasta nuevo aviso.
El plantel publicó un comunicado en el que incluyó afirmaciones como:
-
“A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio.”
-
“No hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.”
-
“Ante la falta total de respuestas (…) el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza.”
No es menor destacar que el pasado sábado 30 de noviembre se celebraron elecciones en el club y resultó ganador Carlos Anacleto, con el 74% de los votos (5.739 sufragios). Él será quien encabece la institución durante los próximos tres años.
El clásico de La Plata ante Estudiantes
Aquel 30 de octubre, cuando volaron sillas en la asamblea de Gimnasia, una situación como la actual parecía impensada.
El Lobo peleaba por mantenerse en la Primera División, mientras que Estudiantes no lograba levantar cabeza en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
De la mano de Fernando Zaniratto, quien será local el próximo lunes, Gimnasia encadenó buenos resultados que lo llevaron hasta las semifinales.
Por su parte, el Pincha de Eduardo Domínguez se clasificó a los octavos de final “por la ventana”, al terminar octavo en la Zona A, pero luego consiguió importantes triunfos como visitante frente a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Ambos clubes platenses se enfrentarán el lunes 8 de diciembre, desde las 17:00, en lo que muchos consideran el clásico más importante en la historia de la ciudad.
Gimnasia llega con el impulso de la localía y una mejoría futbolística, mientras que Estudiantes se apoya en su peso histórico.
Habrá que ver cuánto influye la decisión del plantel del Lobo de no entrenarse en la previa del encuentro.
