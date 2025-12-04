Gimnasia tomó una decisión que nadie en La Plata puede creer

“A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio.”

“No hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.”

“Ante la falta total de respuestas (…) el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza.”

No es menor destacar que el pasado sábado 30 de noviembre se celebraron elecciones en el club y resultó ganador Carlos Anacleto, con el 74% de los votos (5.739 sufragios). Él será quien encabece la institución durante los próximos tres años.

El clásico de La Plata ante Estudiantes

Aquel 30 de octubre, cuando volaron sillas en la asamblea de Gimnasia, una situación como la actual parecía impensada.

El Lobo peleaba por mantenerse en la Primera División, mientras que Estudiantes no lograba levantar cabeza en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

De la mano de Fernando Zaniratto, quien será local el próximo lunes, Gimnasia encadenó buenos resultados que lo llevaron hasta las semifinales.

Por su parte, el Pincha de Eduardo Domínguez se clasificó a los octavos de final “por la ventana”, al terminar octavo en la Zona A, pero luego consiguió importantes triunfos como visitante frente a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Ambos clubes platenses se enfrentarán el lunes 8 de diciembre, desde las 17:00, en lo que muchos consideran el clásico más importante en la historia de la ciudad.

Gimnasia llega con el impulso de la localía y una mejoría futbolística, mientras que Estudiantes se apoya en su peso histórico.

Habrá que ver cuánto influye la decisión del plantel del Lobo de no entrenarse en la previa del encuentro.

