Dante Gebel, la apuesta de un sindicalista para romper el mapa político en 2027

image Juan Pablo Brey propuso a Dante Gebel como candidato presidencial en 2027. Foto: X @JuanPabloBrey 04/12/2025



Quién es Dante Gebel, entre la religión y la comunicación

El camino de Dante Gebel en la fe comenzó en la adolescencia, pero fue en la década de 1990 cuando ganó visibilidad al organizar los “Superclásicos de la Juventud”, multitudinarios eventos masivos evangélicos para jóvenes.

Más tarde llevó su prédica a Estados Unidos y en 2014 fundó la River Church, con sede en la ciudad de California y fue en ese entonces que se consolidó en un pastor influencer para la comunidad hispana.

Sin embargo, su actividad no se limitó solo al ámbito religioso. Es que también se desempeña como comunicador y conductor televisivo, incluso en 2023 ganó el Martín Fierro Internacional en la categoría "Mejor presentador de televisión".

Su estilo, mezcla de predicación, espectáculo y carisma mediático, lo convirtió en figura de fuerte influencia entre sectores religiosos y comunidades hispanas, tanto en Argentina como también así en el exterior.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables