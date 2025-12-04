El dirigente sindical Juan Pablo Brey sorprendió al anunciar su intención de impulsar al reconocido conductor y pastor Dante Gebel como candidato presidencial para 2027. La propuesta busca instalar una alternativa “por fuera del peronismo” y captar al electorado desencantado con la oferta tradicional.
¿NACE UN NUEVO CANDIDATO A PRESIDENTE?
Dante Gebel, la apuesta de un sindicalista para romper el mapa político en 2027
El dirigente sindical Juan Pablo Brey propuso a Dante Gebel como una alternativa por fuera del peronismo y busca instalarlo temprano en la disputa electoral.
En diálogo con Infobae, el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes aseguró que el comunicador representaría “una renovación moral y cultural” en la política argentina. A su vez, destacó su llegada masiva a través de los medios de comunicación y las redes sociales, así como su vínculo con sectores juveniles y religiosos.
La posible incursión política del influencer religioso impulsada inesperadamente por el sindicalista ya generó debates en diversos espacios. Para algunos analistas, su figura podría atraer a votantes independientes, mientras que otros cuestionan la influencia de referentes vinculados a la religión en la esfera pública.
Es preciso destacar que actualmente lleva adelante la gira de su espectáculo “Presidante” que finalizará con dos funciones, el 9 y 10 de diciembre, en el teatro Gran Rex. Además, conduce La divina noche de Dante que se grabada de la ciudad estadounidense de Los Ángeles y se emite por la pantalla de El Trece y también participa del ciclo televisivo Otro día perdido que comanda Mario Pergolini.
Quién es Dante Gebel, entre la religión y la comunicación
El camino de Dante Gebel en la fe comenzó en la adolescencia, pero fue en la década de 1990 cuando ganó visibilidad al organizar los “Superclásicos de la Juventud”, multitudinarios eventos masivos evangélicos para jóvenes.
Más tarde llevó su prédica a Estados Unidos y en 2014 fundó la River Church, con sede en la ciudad de California y fue en ese entonces que se consolidó en un pastor influencer para la comunidad hispana.
Sin embargo, su actividad no se limitó solo al ámbito religioso. Es que también se desempeña como comunicador y conductor televisivo, incluso en 2023 ganó el Martín Fierro Internacional en la categoría "Mejor presentador de televisión".
Su estilo, mezcla de predicación, espectáculo y carisma mediático, lo convirtió en figura de fuerte influencia entre sectores religiosos y comunidades hispanas, tanto en Argentina como también así en el exterior.
